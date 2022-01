Ook Lambo’s verkopen als warme broodjes

De coronasteun werd goed besteed in 2021, want de verkoopcijfers van Lamborghini liegen er niet om.

Bentley, Rolls-Royce, Porsche: het ene na het andere luxemerk roept met trots dat ze in 2021 een recordjaar te pakken hadden. Het is dus duidelijk: de rijken der aarde laten hun geld weer rollen, coronacrisis of geen coronacrisis.

Verkoopcijfers Lamborghini 2021

Er is daarom nog een merk dat tevreden terugkijkt op 2021: Lamborghini. Ook de Italianen deden vorig jaar uitstekende zaken. Lamborghini maakt vandaag de verkoopcijfers van 2021 bekend en wat blijkt? Ze verkochten meer auto’s dan ooit. In totaal werden er 8.405 Lamborghini’s afgeleverd wereldwijd. Dat zijn er precies 200 meer dan in het vorige recordjaar, 2019.

Porsche

Deze cijfers vallen in het niet bij Porsche, die eerder vandaag bekendmaakte dat ze meer dan 300.000 (!) auto’s verkochten. Maar dat is natuurlijk geen eerlijke vergelijking, want Porsche is gewoon een mainstream premiummerk geworden. Lamborghini deed het wél beter dan Rolls-Royce qua verkoopcijfers, die in 2021 ‘maar’ 5.586 auto’s aan de man wist te brengen. Dat was overigens ook een record.

Populairste Lambo

Drie keer raden welke Lambo het populairst was… In één keer goed, de Urus. Met 5.021 verkochte exemplaren was die goed voor 60% van het totaal. De Huracán deed ook dapper mee, met 2.586 stuks. Van de Aventador wist Lamborghini 798 exemplaren te slijten. Dat is best indrukwekkend, als je bedenkt dat dat Aventador a) peperduur is en b) al 11 jaar in productie is. Dat doen ze toch goed, daar in Sant’Agata Bolognese.

Nederland

Voor de gein pakken we ook de Nederlandse cijfers er even bij. In ons land werden er 23 Urussen verkocht, 9 Huracáns, 6 Aventadors en 2 Siáns. In totaal zijn er daarmee 40 nieuwe Lambo’s op de Nederlandse wegen verschenen.

Foto: een Lambo-trio gespot in Maastricht door @pinguinman