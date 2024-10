Max Verstappen prikt FIA: “Gala in Rwanda misschien niet beste idee”

Max Verstappen voert zijn persoonlijke koude oorlog met de FIA verder op met uitspraken over het gala in Rwanda.

De immer uitgesproken Max Verstappen is geen man die op zijn tong bijt. Zeker niet voor betutteling en schijnheilige gutmenscherij. Het voordeel voor Max is dat hij een redelijk objectieve sport doet. En dat hij daarin extreem goed is. Daardoor verdient hij veel knaken en hoeft hij zich geen zorgen te maken gecancelled te worden. Max is daarmee een van de zeldzame blanke heteromannen die morgen iets waars/doms kan zeggen en overmorgen nog steeds tien lucratieve contracten op tafel heeft liggen.

Zodoende kan Max het zich ook veroorloven hard spel te spelen met de woorden en gedachtenpolitie van de FIA. Onlangs noemde Max zijn auto ‘fucked’. Dat leidde tot een extreme ‘nou nou, poeh poeh’ reactie van de FIA. Zoiets kon natuurlijk echt niet meer in de ‘voorbeeldfunctie’ die Max heeft. Wij moeten allen immers emotieloze robots worden. Dus kreeg onze held een taakstraf. Waar zowel hij als zijn collegae vervolgens collectief de draak mee hebben gestoken. Zelfs oude rivaal Hamilton, niet vies van af en toe wat wokeïsme, steunde Max nadrukkelijk. Hij sprak uit dat hij ‘hoopte dat Max de taakstraf niet zou uitvoeren’.

In zijn vroege F1 carrière had Max het ook al vaak aan de stok met de FIA. Met name met steward Garry Connolly, die hem telkens weer straf gaf. Tevens noemde hij Lance Stroll naar goed Maaskantje-gebruik een ‘mongol’. De frustratie was begrijpelijk, maar de vervloeking in dat geval zeker niet erg chique natuurlijk. Het kwam VER ook te staan op kritiek vanuit Mongolië. Het land eiste excuses van Max. Max zei later dat het gebeurde ‘in het heetst van de strijd’.

Toch is helder dat Max en de FIA elkaar momenteel niet erg liggen. Verstappen beantwoordde tijdens een officieel FIA persconferentie moment onlangs vragen bewust erg kortaf. Een passief agressieve actie om te onderstrepen dat hij het niet eens was met de opstelling van de regelgever.

Nu stelt Max opnieuw vragen bij een beslissing van de FIA. Namelijk om het traditionele eindejaars gala in Rwanda te laten plaatsvinden. Deze gezellige partyplace ligt onder Uganda, boven Burundi en wordt in het Westen geflankeerd door Congo en in het Oosten door Tanzania. Onlangs stierven er 12 mensen aan het Marburg-virus, gerelateerd aan het immer vervelende Ebola-virus.

Hoewel Max de bevolking van Rwanda het gala gunt, betwijfelt hij de beslissing van de FIA om het juist daar te laten plaatsvinden. Niet alleen vanwege het risico van een gruwelijke dood, maar ook vanwege de kosten die het met zich meebrengt voor coureurs:

Weet je wat voor mij het probleem eigenlijk is? Het is niet zozeer dat het daar gehouden wordt, maar iedereen moet er op eigen kosten naartoe. Voor mij is dat geen probleem. Maar de coureurs uit de kartsport en uit de lagere categorieën van de autosport, die moeten dat allemaal zelf ophoesten. Dus ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan, dat je iedereen zo ver laat vliegen. Sommige mensen hebben dat geld niet. Misschien moeten we het daar een keer over hebben. Coureurs die uitgenodigd worden, zijn verplicht om aanwezig te zijn bij het gala. Maar vervolgens moet je wel zelf betalen. Dat is natuurlijk een beetje krom.

Max Verstappen komt dus op voor de coureurs die gewoon miljonairs als ouders hebben in plaats van miljardairs. Of zou hij stiekem gewoon de aandacht willen vestigen op de hypocrisie van de FIA…? Waarvan akte.