Lamborghini maakt de Huracán GT3 nog beter

Net even iets beter dan zijn voorganger.

Tijd gaat snel, zo bewijst de Lamborghini Huracán. De Gallardo-opvolger werd gepresenteerd in 2013 en sindsdien rijden er al zo’n 11.000 exemplaren van de baby-Lambo rond. Dat lijkt een hoop, maar de auto is dus al vijf jaar(!) in productie. Sindsdien zijn er verschillende versies van de auto verschenen, de Spyder, de LP580-2 (minder pk, aandrijving op de achterwielen) en diens Spyder-versie en vrij recent de LP640-4 Performante en zijn Spyderbroer. Kortom: de instapper van Lamborghini is veelzijdig.

Omdat 610 pk toch wel een flink aantal is, maakt Lamborghini alleen de Huracán beschikbaar in GT3-ornaat. De Lamborghini Huracán GT3 LP620-2 Squadra Corse, zoals hij volledig heet, is de raceversie van de Huracán met 620 pk op de achterwielen (LP620-2), gebouwd door Squadra Corse. Een lange naam mét betekenis dus! In realiteit betekent het een heftige Huracán. Gestript, dus lichter, krachtiger en er hoeft geen rekening gehouden te worden met straatlegaal zijn. Kortom: de heftigste Huracán.

Maar ook die verjaart en dus na vele successen geboekt te hebben, gaat Lamborghini uiterst subtiel te werk om de auto een nieuw leven in te blazen. Ze noemen hem Huracán GT3 EVO, omdat er uiteraard gekozen wordt voor meer evolutie dan revolutie. De carrosserie maakt gebruik van nieuwe aerodynamische onderdelen, ook wordt de motorkap vervangen van glasvezel naar koolstofvezel. Onderhuids krijgt de auto nieuwe schokdempers, aangepaste vering en nieuwe aluminium onderdelen in het chassis, die zowel licht als sterk moeten zijn. De motor blijft 620 pk uitpersen, maar zal het langer volhouden, dit omdat de Huracán GT3 bedoeld is voor de lange-afstandsraces.

De eerstvolgende race is de 24 uur van Daytona 2019, waar de Huracán GT3 EVO zal debuteren. Bewegende beelden van de nieuwe Huracán check je op Autojunk.