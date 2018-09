Hier, een gave Tesla Roadster wallpaper

Tesla deelt nieuwe afbeeldingen van de Roadster, rijp voor je achtergrond.

Het lijkt een trend te zijn onder elektrische autofabrikanten: je aandrijflijn is futuristisch, dus moet je auto dat ook zijn. Het resulteert in ietwat omstreden vormgeving, zoals bijvoorbeeld Jaguar, Opel, Mercedes en sinds vanmorgen de aanvoerder BMW al voordeden. Om een lage Cw-waarde te realiseren, maar ook om een beetje een design-statement te maken. In het grootste deel van de gevallen zijn wij er nog niet helemaal klaar voor.

Tesla heeft daar geen last van. Musk harkte namelijk voor het ontwerp van de ‘nieuwe generatie Tesla’, bestaande uit de Model S, Model X en Model 3, de ontwerper Franz von Holzhausen binnen. Deze Duitse, eh, Amerikaanse tekenaar komt bij Mazda vandaan, waar hij zijn naam zette onder een aantal gave concepts. De Kabura en Furai komen allebei van Von Holzhausen zijn hand af. Het CV is compleet en dat bewijst hij bij Tesla nogmaals.

Opvallend is dat zijn eerste huzarenstukje, de Model S, redelijk tam is. De Furai is een heftig ding en ook de Kabura zit vol met kekke designfeatures. De Model S is een doorsnee auto. Uniek en toch alsof er niks bijzonders aan is. Het werkt eigenlijk best goed. Tot op de dag van vandaag is de Model S een strakke auto. Voor de Model X en 3 wordt gekozen voor wat meer functionaliteit, waardoor die wat meer de ‘omstreden-EV’ kant op gaan. Maar Von Holzhausen neemt revanche met de Roadster.

De heftige specs van de Roadster zijn al meerdere keren behandeld, maar het design mag wat mij betreft ook wel eens benoemd worden. Wat een knappe auto is het! De vorige Roadster was eigenlijk een veredelde Lotus Elise, de nieuwe Roadster was vanaf de eerste lijn op het papier een Tesla. Passend in het familiegezicht, strakke lijnen met geen gekke design-dingetjes en vooral ingetogen. Op papier rijdt een Roadster auto’s als de Koenigsegg Agera RS eruit, terwijl die in zijn laatste gedaante nogal veel aerospul heeft. Musk mag trots zijn op het werk wat Von Holzhausen geleverd heeft.

En zo te zien is hij dat ook wel. Tesla slingerde de drie afbeeldingen hierboven de wereld in en bewijst nogmaals dat de auto gewoon echt goed ontworpen is. Vooral in het wit ziet de auto er erg puik uit, al mag de achtergrond er ook wezen. Mocht je het nou met ons eens zijn, dan hebben we de afbeelding hieronder in wallpaper formaten. Gratis en voor niets.

