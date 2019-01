Zo maak je jouw Rolls nog ‘chiquer’

Sommige dingen doe je niet, toch?

Vorige week waren we nog aan het mijmeren over het tunen van Ferrari’s. Het mechanische en optisch aanpassen van dergelijke auto’s is, om met Johan Derksen te spreken, nut dun. Eigenlijk geldt natuurlijk hetzelfde voor Rolls-Royce. Waar Ferrari een van de meest prestigieuze sportwagenmerken is, is Rolls-Royce dat voor luxemerken.

Onder regie van BMW gaat het voortreffelijk met het edele Britse merk. Dat komt mede door ‘betaalbare’ modellen als de Ghost (sedan), Wraith (Coupé) en Dawn (Cabriolet). Deze Rollsen zijn ook in trek bij het jongere publiek met veel vermogen. Speciaal voor hen heeft Rolls-Royce al het Black Badge programma. Voor wie dat nog ver genoeg gaat, heeft Renntech een oplossing.

Renntech is van origine een Mercedes tuner, alhoewel de Amerikanen al eens eerder een Bentley Continental Flying Spur onder handen namen. Ze hebben het vrij bescheiden gehouden met de Rolls-Royces, alhoewel het resultaat zeer smaakafhankelijk is. Renntech kan een module leveren, waardoor de Rolls-Royce een stuk lager staat. Volgens Renntech is het onderstel tot op de millimeter af te stellen en blijft het comfort ter aller tijde behouden.

Voor wie meer vermogen onder de kap wenst, heeft Renntech eveneens goed nieuws voor je. De hebben de motor even aan de computer gehangen, met resultaat. De 6.6 liter V12 met dubbele turbo levert nu 728 pk vermogen en 822 Nm aan koppel. Wat de prestaties nu zijn, wordt niet vermeld. De standaard Wraith sprint in 4,6 seconden naar de 100 k/u en heeft een begrensde topsnelheid van 250 km/u.