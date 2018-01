Land Rover Defender viert 70ste jubileum met 400+ pk’s

En ook nog eens uitgevoerd in mooi rood.

Na twee jaar van afwezigheid besluit de Land Rover Defender te herrijzen uit zijn fysieke dood; spiritueel was hij immers altijd bij ons. Land Rover brengt hun meest legendarische voertuig terug voor zijn 70-jarig jubileum in de minst toepasselijke, maar meest lekkere manier.

De Defender Works 70th Edition is namelijk de krachtigste en snelste Land Rover die de fabrikant in haar geschiedenis heeft geproduceerd. Aan de andere kant, hiermee laten ze wel zien hoever het beestje door de jaren heen is gekomen. Daar waar het eerst niet meer dan een werkvoertuig was met een tamelijk milde krachtbron, is het tegenwoordig een luxe bak met een groot gruwelijk blok die dezelfde dirty jobs nog altijd met het grootste plezier uit zal voeren.

De Defender 70th Edition beschikt over een natuurlijk ademende 5-liter V8 die er niet minder dan 405 pk en 515 Nm aan koppel uit zal persen. De 70th Edition zal gereconstrueerd worden ten behoeve van de pikante aandrijflijn en de achttraps automaat van ZF, die de SUV er eveneens bij krijgt. De vlotste Defender van het stel, de ’90’, heeft iets meer dan 5,6 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. De terreinwagen heeft een topsnelheid van 170 km/u.

De Defender 70th Edition is echter niet alleen op het gebied van vermogen aangepakt. Zo krijgt de bolide betere remmen, exclusieve 18″ velgen en een gewijzigde ophanging, waarvan de veren, dempers en anti-rollbar met een upgrade te maken kregen.

Aan de buitenzijde kunnen geïnteresseerden kiezen uit acht kleuren, waarvan er zelfs twee een satijnfinish krijgen. Land Rover voert daarbij standaard het dak, de grille en de wielkastranden uit in een speciaal Santorini Black. De binnenzijde loopt bijna over van de hoeveelheid Windsor leer, iet wat voor mij betreft absoluut niet had gehoeven. Zeker in combinatie met de agressie die de buitenkant uitstraalt, past het mijn insziens simpelweg niet.

Het nadeel? Land Rover zal slechts 150 stuks maken voor tenminste 150.000 pond. De schade die je portemonnee daarmee incasseert levert je de ‘instapper’ op, ofwel de 90-versie. Je moet er wat voor over hebben.