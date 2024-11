Dit zijn de zuinigste EV’s die je nu kunt kopen

Deze elektrische auto’s verbruiken de minste stroom tijdens het rijden.

Als je op zoek bent naar een auto met verbrandingsmotor, let je ongetwijfeld op zaken zoals de kilometerstand, het bouwjaar en het brandstofverbruik. Dit duiden we aan met het aantal liters brandstof dat je nodig hebt om 100 kilometer te kunnen afleggen. Je kunt het ook berekenen in kilometers per liter, waarbij we spreken van een verbruik van 1 op het aantal kilometers.

Bij EV’s werkt het vergelijkbaar. Hierbij is het gebruikelijk om het stroomverbruik in kWh per 100 kilometer uit te rekenen. Zo doen autofabrikanten dat ook. Da’s handig, want daardoor kunnen we makkelijk uitvogelen welke EV’s het zuinigste zijn.

Nummer 1 is een Chinees doosje

De Dongfeng Box is een goed voorbeeld van de nachtmerrie van Europese fabrikanten. Het betaalbare EV’tje uit China kost minder dan € 20.000 en is bijzonder licht, wat de Box ook voordelig maakt in de wegenbelasting vanaf volgend jaar.

De Box is verkrijgbaar in twee uitvoeringen met verschillende batterijgroottes. De instapper heeft een 31-kWh batterij, de duurder versie heeft een 42,3-kWh accu. Met de kleinere batterij kom je 230 kilometer ver. Volgens WLTP-berekeningen verbruikt deze variant 12,9 kWh stroom per 100 kilometer. Daarmee heeft de Dongfeng Box het laagste verbruik en het dus de zuinigste der zuinige EV’s.

De nummer 2 heeft het zwaar

Een laag stroomverbruik bij een EV garandeert nog geen hoge verkoopcijfers. Dat toont de Fiat 500e wel aan. De basisversie met 24-kWh accu verbruikt maar 13 kWh per 100 kilometer. Toch loopt het niet zoals gepland. De 500e is niet aan te slijten. Als reactie besloot moederbedrijf Stellantis om de productie even te pauzeren.

Voor wie nog wel interesse heeft in de schattige e-hatchback: de versie met het lage verbruik komt net als de Box 190 kilometer ver. Wil je het verbruik flink op de proef stellen, probeer dan eens de topsnelheid van 135 km/u een tijdje vol te houden. Of een sprintje van 0 naar 100 km/u doen in 9,5 seconden. Nee, de instap-500e is geen snelheidsmonster.

Gedeelde derde plaats

Je zult zo in het lijstje hieronder met de zuinigste EV’s zien dat de verschillen klein zijn. Dit zou kunnen suggereren dat het stroomverbruik minder belangrijk is bij EV’s. Toch maken we de top drie even af. Daar vinden we een gedeelde derde plaats voor twee facelifts: de vernieuwde Model en vernieuwde Spring.

Wat dan nog wel geinig is bij deze twee: van de Tesla dien je de instapversie te bestellen, bij de Spring de duurdere uitvoering. In het geval van de Tesla Model 3 heeft de achterwielaandrijver het lage verbruik van 13,2 kWh per 100 kilometer. De actieradius is 513 kilometer dankzij een 60-kWh batterij.

De Dacia Spring 65 heeft hetzelfde verbruik, maar komt maar 225 kilometer ver. Dat komt natuurlijk door de kleinere accu van 26,8 kWh. Je mag van de 65 pk sterke elektromotor ook geen wonderen verwachten. Gelukkig maakt de Spring dit goed met zijn guitige koppie en het prijskaartje vanaf € 19.950 bij deze uitvoering.

Zuinigste EV’s die je nu kunt kopen