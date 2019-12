AC Schnitzer maakt nu ook de 3-serie Touring dik

Bestel deze maar gewoon, want op een M3 Touring hoef je niet te wachten.

Tuning is op de stationwagons van BMW tegenwoordig toch net even wat interessanter dan op de sedans, bij gebrek aan een M3 of M5 Touring. Nu is de nieuwe M3 sedan er ook nog niet, maar daar kun je nog wel op wachten. Op een Touring kunnen we echter ook bij deze generatie niet rekenen. Niet dat dit alles voor AC Schnitzer wat uitmaakt, want ze pakken toch gewoon alles aan wat de fabriekspoorten van BMW verlaat. Na de Z4 van vorige maand (en de Supra die ze ook maar meteen meepakten), is het nu de beurt aan de 3-serie Touring.

Veel verassingen zijn er niet, want met de 3-serie sedan van AC Schnitzer maakten we eerder dit jaar al kennis. We zien dus opnieuw het ruigere bumper en spoilerpakket. Uiteraard staat de auto op AC Schnitzer-sloffen. Daarbij is er nog keuze uit verschillende exemplaren in 19 of 20 inch-formaat. Tevens kun je ervoor kiezen je 3-serie met 25 mm te verlagen. Aan de achterkant prijken vier uitlaten, terwijl die bij BMW normaal gesproken voorbehouden zijn aan de M3. In het interieur strooien de Duitsers met aluminium. Onder andere de pedalen en de schakelflippers zijn in dit materiaal te krijgen.

Het is niet bij optische tuning gebleven. Ook motorisch heeft de 3-serie een oppepper gekregen. De 330d produceert nu 315 pk en 660 Nm aan koppel, waar dit eerst 265 pk en 580 Nm was. Upgrades voor de 320i, de 330i en de M340i zitten ook in de pijplijn. Die laatste beschikt standaard over 374 pk, dus als AC Schnitzer er nog een leuk schepje bovenop doet kun je nog een beetje in de buurt komen van een M3 Touring.