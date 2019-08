Laptop fabrikant is eerder dan Apple met een ‘eigen’ auto

Apple is sowieso nooit de eerste ergens mee, dus het is maar goed ook.

Met de veranderingen en innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen, is de autowereld op dit moment bijzonder boeiend om te volgen. Op het gebied van aandrijving en autonome functies verandert er een een hele hoop. Natuurlijk staat Tesla synoniem met deze veranderingen, maar ze zijn zeker niet de enige.

Een ander merk uit Silicon Valley schijnt ook met een auto te komen: Apple. Nu schijnt het nog wel even te duren voordat deze auto er is, als deze al überhaupt komt. Concurrent Razer is ze in elk geval zal voor, want die hebben al hun ‘eigen’ auto. Inderdaad, tussen haakjes, want ze hebben de weg van de minste weerstand gekozen.

Voor wie Razer niet kent, dat is een fabrikant van elektronica-producten, waaronder telefoons en computers. Als je écht flinke kracht wenst voor het betere gamen, dan is Razer een goede optie. Sterker nog, in vergelijking met het eerder genoemde Apple heb je voor veel minder geld, veel meer prestaties.

Nu moeten we eerlijk zijn, het is niet een auto die compleet door hen is ontwikkeld. Het is een NIO ES6 Night Explorer Limited Edition. Een hele mond vol. Het is een soort kruising tussen een Razer laptop en elektrische SUV. De auto is voorzien van de kenmerkende groene details en logo’s. Ook van binnen is het interieur overgoten met de herkenbare groene kleur en verlichting.

De NIO ES6 Night Explorer Limited Edition is zoals gemeld een elektrische auto. Het maximale vermogen bedraagt 550 pk, waardoor je in 4,7 naar de 100 km/u kunt accelereren. Niet zo snel als een Tesla, maar stiekem wel veel cooler. Mocht je nog niet overtuigd zijn, Razer en NIO hebben aangegeven verder te gaan werken aan auto’s. Dit is dus slechts het begin, er zullen meerdere samenwerkingsprojecten volgen. Hopelijk eentje met iets meer Razer-invloeden. Nu lijkt het een speciaaltje met Razer-logo’s erop geplakt. Voor deze variant zul je snel moeten zijn, van de NIO ES6 Night Explorer Limited Edition worden er slechts 88 gebouwd.