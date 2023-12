Ah, kiek dan: superschattige Jimny komt ons heel bekend voor

Met deze superschattige Jimny maak je op een sympathieke manier de blits!

De Suzuki Jimny is een geweldig autootje. Waar de hele wereld wegrijdt in een crossovertje, is de Jimny een échte terreinwagen: want de Suzuki is voorzien van een ladderchassis met daarop de carrosserie. Verder heb je ok lage gearing en vierwielaandriiving. Dus ondanks het guitige uiterlijk, zijn het heel erg serieuze auto’s in het terrein waar je erg ver mee komt.

Laat je door het uiterlijk dan ook niet om de tuin leiden. En dat uiterlijk kan dus nog veel schattiger en guitiger. Uiteraard zijn er diverse ombouwkits beschikbaar waarmee je je Jimny eruit laat zien als een Mercedes-Benz G-Klasse, al dan niet eentje die lijkt op een Brabus (of AMG). En wat dacht je van deze Ford Bronco? Of een Defender?

Superschattige Jimny met Delta-looks

Maar vandaag hebben we iets veel leukers voor je, namelijk een Suzuki Jimny die lijkt op een Lancia Delta! In dit specifieke geval lijkt de Delta HF Integrale Evoluzione model te hebben gestaan. De fabrikant van de ombouwkit, DAMD, heeft al veel ervaring met Jimny’s en ze nemen zichzelf gelukkig niet al te serieus.

Voor het grootste gedeelte is het nog gewoon een Jimny, alleen zijn de grille en koplampen afwijkend. Deze zijn rechtstreeks gekopieerd van de Delta Integrale Evoluzione. De witte OZ-velgjes passen er geweldig bij. Uiteraard ontbreekt ook de typische Delta-achtervleugel niet. Tenslotte is daar de striping, die doet denken aan de Edizione Finale.

En met Renault 5-looks

Mocht je meer een Renault 5-fan zijn, dan hebben wij enorm goed nieuws. Want DAMD heeft ook een kit ontwikkeld voor de Jimny die doet denken aan de Renault 5 Turbo. En ook dat kan de superschattige Jimny goed hebben:

De bumper is opmerkelijk genoeg identiek aan die van de Lancia-derivaat, maar nu niet in kleur meegespoten. Dat hadden de eerste Turbo’s ook niet. De blauwe kleur is heel Frans, evena;s de spoiler. Ook hier zien de OZ Racing-wielen, alhoewel die hier minder goed lijken te staan dan bij de Delta-imitator.

De complete DAMD-catalogus is sowieso de moeite waard om eventjes doorheen te scrollen. Alles dat ze maken is zoooooooo schattig!