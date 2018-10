“Niki Lauda mag ziekenhuis binnenkort verlaten”

De Oostenrijker is de afgelopen weken voldoende hersteld dat hij niet langer naar de vale muren van het ziekenhuis hoeft te staren.

Niki Lauda bewijst wederom dat zijn daad-, wils- en lichaamskracht nog altijd op orde zijn. De Oostenrijkse Formule 1-legende, die in 1976 na een vurige crash op de Nürburgring aan de dood ontsnapte, mag ondertussen misschien 69 jaar oud zijn, zelfs een longtransplantatie weet hij nog te trotseren. Volgens de laatste berichten mag hij binnenkort het ziekenhuis verlaten.

Dit schrijven verschillende Oostenrijkse media vandaag. Drievoudig Formule 1-kampioen Lauda werd twee maanden geleden opgenomen in het ziekenhuis, na zijn vakantie in Spanje. Al vrij snel werd duidelijk dat het naar de F1-renstal van Mercedes bekeerde icoon niet in goede toestant verkeerde. Sterker: Lauda was zelfs enkele dagen verwijderd van een tragische dood. Daarnaast moest hij snel een nieuwe long hebben, omdat hij moeizaam ademde. Gelukkig werd Niki op een spoedlijst gezet en kreeg hij deze gelukkig vrij snel. Het herstelproces verliep vrij goed, aldus verschillende mensen in zijn omgeving, waaronder Toto Wolff.

In de tussentijd heeft Lauda voldoende tijd gehad om zijn lichaam te laten herstellen. Inmiddels is duidelijk geworden dat Lauda steeds dichter in de buurt komt van een vertrek uit het ziekenhuis. De artsen hebben hem zelfs al naar buiten laten gaan om frisse lucht te laten proeven. Dit ondanks het feit dat hij recentelijk nog een kleine operatie heeft ondergaan.

Wanneer Niki Lauda klaar is om het ziekenhuis te verlaten, mag hij nog niet direct naar huis. In plaats daarvan zal hij nog enkele weken in een rehabilitatiecentrum door moeten brengen. Wellicht heeft hij zelfs voldoende energie om Hamilton dit weekend kampioen te zien worden.