Toto Wolff wil meer gezeik tussen Bottas en Hamilton

Niets zo veranderlijk als een mens?

Vanaf het seizoen van 2014, was Mercedes drie jaar lang zo dominant dat Lewis Hamilton en Nico Rosberg onderling mochten uitvechten wie er kampioen werd. Het leidde tot een paar mooie gevechten op de baan, die een paar keer eindigden in touché’s. Naast de baan liep de spanning misschien wel nog hoger op. Zo hoog zelfs dat Mercedes naar verluidt ooit dreigde de coureurs weg te sturen als ze niet meer normaal met elkaar om konden gaan. De verhalen lopen uiteen over wie de kop-van-jut zou moeten worden in dat geval.

Maar hoe het uiteindelijk daadwerkelijk afliep is bekend. Rosberg besloot er eind 2016 de brui aan te geven na het binnenhalen van de titel, Bottas werd zijn vervanger. Direct na de komst van de Fin werd er, ondere andere door Toto Wolff, gerept over de enorme verbetering van de sfeer binnen het team. Valtteri en Lewis gingen zo leuk met elkaar om et cetera, je kent het wel.

De sfeer was goed en bleef goed, waarschijnlijk vooral omdat Bottas Hamilton slechts sporadisch partij kon bieden. Maar wellicht geldt hier een gevalletje careful what you wish for. Wolff geeft tegenover Autosport aan dat er wat hem betreft volgend jaar wel iets meer wrijving mag zijn binnen het team:

We are not trying to build a new family here, we want to be the most effective racing team, and an effective racing team needs stress, needs tension, needs disruption as much as it needs calmness and a positive attitude and mindset.