Lease maar: BMW X1 of Volvo XC40

Helemaal hip, zo'n kekke crossover, maar welke moet je nu eigenlijk hebben? Team Autoblog zoekt het voor je uit!

Stel, je wilt een auto hebben die eigenlijk alles kan. Inzetbaar voor zakelijke doeleinden, praktisch genoeg om mee op vakantie te gaan en vlot genoeg. Niet alleen qua prestaties, maar ook qua uiterlijk. Zo’n crossover toont voor een overgroot gedeelte van de klanten een stuk beter dan een saaie hatchback of duffe stationwagon. In het compacte segment was BMW er vroeg bij met de X1. De eerste generatie (E84) kwam in 2009 op de markt en hield het uit tot 2015. Tegenwoordig staat de ‘F48‘ in de showrooms, klaar om dynamische leaserijders te verleiden met een hoge instap en een flitsende folder.

De Volvo XC40 is compleet nieuw. Er was wel een V40 XC, maar dat was een iets ruigere versie van de V40. Dat deze auto enorm belangrijk is voor Volvo kun je concluderen uit het feit dat de auto voorrang kreeg op verouderde V60. De XC40 is eind vorig jaar op de markt gekomen. Voor vandaag vergelijken we een X1 en XC40 met de op-een-na basismotor, voorwielaandrijving en automaat.

Merk: BMW Volvo Type: X1 XC40 Uitvoering: sDrive20i Steptronic (F48) Base T4 Geartronic Catalogusprijs: € 46.502 € 44.475 Fiscale prijs: € 45.287 € 43.495 Leasetarief: € 700 p.m. € 655 p.m. Vermogen: 192 pk bij 5.000 tpm 190 pk bij 4.700 tpm Koppel: 280 Nm bij 1.350 tpm 300 Nm bij 1.400 tpm Topsnelheid: 226 km/u 210 km/u 0-100 km/u: 7,6 sec. 8,4 sec. Verbruik: 1 op 17,5 1 op 14,7 CO2 uitstoot: 130 g/km 154 g/km

Wat ons opvalt

Ze zijn niet goedkoop, deze twee. In guldens spreek je over een auto van een ton! Bij de BMW dealer had je er vroeger een keurige 523i Touring voor. Maar goed, de eerste generatie X1 was gebaseerd op de E90 3 Serie en was bijzonder lelijk. De tweede generatie is een stuk fraaier om te zien, ondanks een minder bijzondere basis, die de X1 deelt met onder meer de 2 Serie Active Tourer en MINI Countryman. De BMW heeft een gunstigere CO2 uitstoot: ondanks de betere prestaties is de BMW een stukje schoner. Wat ook opvalt is dat de X1 een stukje duurder is in de lease, ondanks bijna gelijkwaardige nieuwprijzen.

Ook de XC40 zou in Oud Geld een ton kosten. Daar kocht je vroeger een keurige Volvo V70 T5 voor, om maar eens een zijstraat te noemen. Op het gebied van veiligheidsvoorzieningen staat de XC40 echter op een veel hoger plan. Ten opzichte van de X1 heeft de XC40 net wat meer voorzieningen. Denk aan het City Safety-systeem dat in de gaten houdt wat er om de auto heen gebeurd. Het is aan te raden om de XC40 te bestellen in een ‘smaakje’ Standaard ziet het er op zich niet verkeerd uit, maar een Inscription of R-Design uitvoering doen wonderen voor de standaarduitrusting en de uitstraling van de auto.

Uiterlijk

De uitstraling van zo’n crossover is erg belangrijk. Sterker nog, het is een van de belangrijkste redenen om voor zo’n auto te kiezen. Zoals gemeld staat de BMW op een compleet ander platform in vergelijking met zijn voorganger. Voor het uiterlijk heeft dat de auto veel goed gedaan. De auto toont veel volwassener en sportiever. Het grappige is dat dat door de gewijzigde layout eigenlijk niet het geval is. Standaard oogt de X1 heel aardig, maar een xLine, SportLine of M-Sport uitvoering doet de uitstraling veel goed, zeker in combinatie met een leuke kleur.

Volvo heeft met de XC90 een compleet nieuwe designtaal neergezet. Platte ‘Thor’-koplampen, eenvoudige doch strakke lijnen en hoge achterlichtarmaturen. Deze ontwerpstijl is nu ook toegepast op de XC60, V90 en dus ook XC40. De XC40 heeft in tegenstelling tot de XC60 meer een eigen gezicht. De koplampen zijn minder plat en vooral aan de achterkant is de XC40 duidelijk anders. Waar je bij BMW qua uitvoeringen voornamelijk kunt kiezen uit gradaties in sportief, is het spectrum qua diversiteit bij de XC40 in uitvoeringen groter.

Interieur

Het voordeel van een premium crossover is dat je in elk geval zeker weet dat je een strak interieur voor je hebt dat je helemaal naar wens kan aankleden. De BMW X1 stelt daarin zeker niet teleur. Alhoewel… het is een auto die ongeveer hetzelfde kost als een 3 Serie, en dat niveau haalt de X1 (net) niet. Zoals gebruikelijk bij veel (Duitse) auto’s wordt het interieur fraaier naarmate je kwistig de optielijsten gaat aanvinken. Er is veel mogelijk, maar daar betaal je wel voor. De nieuwe X1 is zeker ruimer dan zijn voorganger, maar geenszins echt een ruime familieauto. Met kinderen tot 12 jaar gaat het allemaal wel, maar zodra het nageslacht gaat puberen heb je een probleem (met de ruimte). Hopelijk heb je in die tussentijd promotie gemaakt en kun je overstappen naar een X3 of X5.

Hier slaat de XC40 de X1 op de vingers. Ook het interieur van de XC40 is overgenomen van de XC90. Niet alleen diens stijl en lijnvoering, maar ook het materiaalgebruik. Dat betekent dat de ambiance gewoonweg op een hoger niveau staat. Als je niet alle opties hebt gekozen, heb je in de XC40 nog steeds een rijk gevoel. Dat komt mede door het grote scherm, waarmee je alle functies kan bedienen. Hierdoor heeft het interieur nauwelijks knopjes. Desondanks oogt het geheel niet kaal of sfeerloos. Nog een voordeel is de ruimte, die is in de XC40 wat beter voor elkaar. Het is overigens geen wereldschokkend verschil, maar je kinderen kunnen een jaar langer puberen, alvorens je een upgrade moet maken naar een XC60 of XC90.

Rijden

Sterke motoren, een strak uiterlijk en een luxe interieur. Dat moet wel goed rijden, nietwaar? Nou, eh, daar wringt het een beetje. We beginnen met de X1 (rijtest). De eerste X1 was verreweg de best sturende auto in zijn klasse. BMW kwam erachter dat niemand zit te wachten op dynamische capaciteiten bij dergelijke auto’s. In de folder moet staan ‘comprisloze rijdynamiek’ en dan hebben de onderstel-ingenieurs hun werk erop zitten. De X1 rijdt zeker niet slecht, maar verwacht geen 3 Serie qua sportiviteit. Dat biedt de auto niet.

Ook bij de Volvo XC40 komt de coureur in spe niet aan zijn trekken, want ook hier zijn de rijeigenschappen ondergeschikt geweest. Althans, de dynamische rijeigenschappen. De XC40 (rijtest) is een stukje comfortabeler en dat past wel bij de auto en het merk. De motor is op papier sterker, maar lijkt iets geknepen aan te voelen. De BMW is aanzienlijk vlotter. Je gaat er niet voor de lol een bochtig weggetje mee pakken, maar voor de dagelijkse kilometers is het een fijne kameraad.

Conclusie

Voor de ware autoliefhebber misschien niet de meest aantrekkelijke auto’s, maar voor de merken onontbeerlijk om in hun gamma te hebben. De BMW X1 verkoopt al heel aardig en reken maar dat je binnenkort struikelt over XC40’s. Welke te kiezen? Dat hangt heel erg af van je smaak. De BMW toont iets sportiever en heeft een aandrijflijn die daar beter bij aansluit. De Volvo is meer de stijlvolle variant die vooral op comfort mikt.