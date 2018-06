Vettel: “wie klaagt over saaie races begrijpt niets van F1”

En zo is het.

Kortzichtig, dat is het volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Vettel, die zichzelf na zijn dominante optreden in Montreal de leider van het kampioenschap mag noemen, is de criticasters volledig en helemaal beu. De Formule 1 is allesbehalve saai, en wie een uitleg zoekt om de hoeveelheid saaie wedstrijden te verklaren moet daar maar eens maar ophouden, aldus de Duitser.

Het lijkt een trend te worden om de Formule 1-wedstrijden direct af te wuiven als oersaai, of te bejubelen als een waar spektakelstuk. Zie je het niet terug op social media, dan wel in onze eigen reaguurdershoek. Of dit terecht is laten we (voor nu) even in het midden, maar Vettel is het allesbehalve eens met deze eenvoudige tactiek om de races te beoordelen.

“I don’t think it’s justified to criticise the racing, or criticise this race. I don’t know if it was boring. From my point of view, it’s still busy inside the car no matter where you are. I don’t like…I don’t know why people today are so short-sighted. We had seven races this year, some were phenomenal, some were boring.”

Door de overvolle wereld van informatie waarin we tegenwoordig leven is het gemakkelijk om het perspectief te verliezen. Toch zijn de reacties niet geheel onlogisch. De wedstrijd in Monaco was niet bepaald de meest spectaculaire race die we dit jaar hebben meegemaakt, en als de race daarop dan ook geen titanenstrijd is, is het gemakkelijk het seizoen als bedorven te bestempelen. Echter moeten we niet vergeten dat we dit jaar wel degelijk spannende wedstrijden voorgeschoteld hebben gekregen. We moeten er dan ook niet te hard aan trekken, aldus Vettel.

“Next week the [football] World Cup is starting and I promise you that a lot of the games will not be exciting, but still people will watch it, some games will be incredible. That’s what we always look forward to, but it can’t just always continue to go up and get better. We do our job inside the car and if we can race, we race but obviously, we also do our job inside the car and try to avoid racing – disappear, stay in front, or not get overtaken. And then some races are just exciting and others are not.”

Precies, Sebastian, eb en vloed; zo hoort het leven te gaan.

Beeld: ShellMotorsportTeam