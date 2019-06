Leaseauto moet weg om huis te kunnen betalen

Er is een stijgende lijn zichtbaar onder Nederlanders die een private leasecontract afkopen. Dat heeft een reden.

Een nieuwe auto kopen, dat doen Nederlandse consumenten nog nauwelijks. Simpelweg omdat een nieuwe auto mede door flinke belastingen voor velen onbetaalbaar is geworden. Wie toch een nieuwe auto wenst te rijden kiest voor private lease. Geregeld komen autobedrijven (en merken) met aantrekkelijke aanbiedingen. Zo kun je voor een paar honderd per maand in een nieuwe auto rijden.

Klinkt leuk en in de meeste gevallen is er niets mis met private lease, maar wat consumenten nog wel eens vergeten is de kleine lettertjes lezen. Een handtekening zetten onder een contract is immers zo gedaan. Zo merkt De Hypotheekshop na een eigen onderzoek op dat er steeds meer consumenten zijn die vroegtijdig afscheid nemen van de leaseauto. Dit kan door het leasecontract af te kopen.

Er zijn geen harde cijfers bekendgemaakt hoeveel mensen dit doen. Wel laten hypotheekadviseurs weten in toenemende mate klanten te ontvangen die een leasecontract hebben. Ongeveer 1 op de 6 consumenten die op bezoek komen bij een hypotheekadviseur beschikken over zo’n leasecontract. De adviseur laat de consument weten dat het te lenen bedrag voor een hypotheek fors lager is door het lopende leasecontract. Aangezien de meeste van de consumenten écht dat ene huis willen kopen, voelen ze zich genoodzaakt vroegtijdig afscheid te nemen van de private leaseauto.

Wie 250 euro per maand dokt voor een private leaseauto met een contract voor 36 maanden kan in de praktijk zo’n 31.000 euro minder lenen. Men gaat hier uit van een inkomen van 40.000 euro per jaar en een rente van twee procent. Het hypotheekbedrag zou uitkomen op 144.000 euro in plaats van 175.000 euro. Ook bij het oversluiten van een bestaande hypotheek heeft het hebben van een leasecontract invloed.

Naast de ‘let op geld lenen kost geld’-kreet zijn er geen overige wettelijke waarschuwingen die consumenten krijgen. Het is echt een kwestie van de voorwaarden lezen en op de kleine lettertjes letten.