Dit zijn 9 zaken die ons opvielen aan de verkoopcijfers van mei 2019

Jazeker: Kia deed waanzinnig goede zaken. Bovenstaande Kia overigens niet.

Er is weer een maand voorbij, dus kunnen we weer een klein beetje de balans opmaken als het gaat om de autoverkopen. Vroeger was het heel simpel: Opel Kadett, Ford Escort en Volkswagen Golf. Tegenwoordig is de lijst der lijsten niet meer zo stabiel. Dankzij allerlei veranderingen in belastingen, past de consument zijn koopgedrag daar om heen.

Het resultaat is dat de lijst zeer onderhevig is aan veranderingen in de wetgeving. Echter, voor het eerst in jaren valt de bemoeienis enigszins mee. Er worden geen fiscale cadeau’s uitgedeeld aan mensen met een 400 pk sterke SUV.

De top 5 merken van mei 2019 ziet er als volgt uit:

1. Volkswagen (4.060)

2. Opel (3.131)

3. Peugeot (2.447)

4. Toyota (2.443)

5. KIA (2.370)

De top 5 modellen van mei 2019 ziet er als volgt uit:

1. Volkswagen Polo (1.237)

2. Opel Karl (1.001)

3. KIA Niro (977)

4. Ford Focus (910)

5. KIA Picanto (843)

Normaal gesproken kunnen we het bij zo’n overzicht laten. Dat een Polo goed verkoopt weten we al jaren. Leuk om te zien dat de Focus goed aanslaat, maar verder biedt zo’n top 5 natuurlijk niet heel veel verrassingen. Daarom gingen wij eens dieper spitten in de verkooplijsten om de 9 volgende opmerkelijke conclusies te kunnen trekken:

Opel gooit (bewust) het kip met de gouden eieren weg

Opel zit op dit moment in een transitieperiode. Alle GM-modellen worden langzaam maar zeker uitgefaseerd voor een product dat meer gelieerd is aan een vehikel afkomstig van PSA. Denk aan de Crossland X en Grandland X. Opel heeft ook aangekondigd te stoppen met de Karl. Commercieel misschien niet de beste keuze, want zeker in Nederland is de auto erg populair. Sterker nog, het is de populairste Opel. Tevens de enige Opel waar er méér dan 1.000 van werden verkocht afgelopen mei, namelijk 1.001 stuks. Op zich is de keuze wel logisch, er zit minimale marge op de auto die (ondanks erg Duits aandoende naam) vanuit Zuid-Korea verscheept moet worden. Reken erop dat er een nieuw kleintje komt, dat samen met PSA ontwikkeld gaat worden en dan ook in Europa geproduceerd wordt.

De populairste Lexus is een bejaarde Prius

De luxe divisie van Toyota is nooit zeer populair geweest in Nederland. Het zijn vrij prijzige auto’s en dan verwachten mensen uit de Oude Wereld een premium badge. Tot nu toe is de best verkochte Lexus van 2019 de overjarige CT200h. Daar zijn er dit jaar 115 van verkocht. Echter, de Lexus UX (een compacte crossover) neemt, relatief gezien, enorm toe in populariteit: afgelopen maand zijn daar 51 stuks van verkocht.

Er werden geen Maserati’s verkocht

Mei zal niet de geschiedenis ingaan als een goede maand voor Maserati. Het zijn dure auto’s die ook nog eens verkrijgbaar zijn met dikke benzine- en dieselmotoren. Geen hybrides om de BPM een klein beetje te drukken. Het resultaat is dat er in mei 0 Maserati’s op kenteken zijn gezet. Overigens kunnen ze troost zoeken bij SsangYong, dat ook geen auto’s kwijt wist te raken.

Continental GT maakt gehakt van Bentayga

De Bentayga is alweer uit de gratie, zo lijkt het. Elk merk moest perse aan de SUV, want dat is het helemaal. Dat is niet helemaal uitgekomen afgelopen maand. Er zijn er namelijk 2 van verkocht in deze maand. Mei 2019 was een relatief goede maand, want in 2019 zijn er in totaal nog maar 4 Bentayga’s op naam gezet. De kersverse Continental GT daarentegen doet het véél beter. In mei 2019 zijn er 10 op kenteken gezet, in heel 2019 staat de teller al op 38. De Bentayga deed het deze maand wel beter dan zijn Duitse evenknie, de Audi Q7, waar geen enkel exemplaar van werd verkocht.

De populairste Porsche is een échte sportwagen!

Vaak wordt Porsche verweten meer een autofabrikant te zijn dan een sportwagenfabrikant die ook personenauto’s maakt. Deze maand is Porsche even een echt sportwagenmerk. Natuurlijk zijn er enkele factoren die helpen: er zijn geen plug-in hybrides die onredelijk goed scoren en het is nog even wachten op de Porsche Taycan. Tegelijkertijd worden er behoorlijke aantallen van de spiksplinternieuwe 992 geleverd. In mei werden er 141 Porsches afgeleverd, in meer dan de helft (80) van de gevallen betrof het een 911.

Tesla Model 3 gaat lekker door

Het Amerikaanse Tesla doet het in Nederland uitstekend. Ondanks dat wij Nederlanders heel erg van de badges en imago zijn, kunnen we een goede deal zeker waarderen. De Tesla die daarbij het meest in de buurt komt is de Model 3, die nét iets minder dan 50.000 kost. Van de Model 3 zijn er deze maand 419 exemplaren afgeleverd. De Model S (11 exemplaren) en Model X (9 stuks) zijn bijna helemaal uit de gratie, ondanks enorme prijsverlagingen.

Elektrische auto’s plussen, maar zijn nog niet ingeburgerd

We weten dat elektrisch rijden de toekomst is en er een hoop elektrische auto’s aankomen. Het lijkt bijna wel of de fabrikanten nog even wachten met het uitbrengen van elektrische auto’s, wat natuurlijk ook het geval is. In 2020 worden de uitstoot-regels immers strenger en dan hebben de fabrikanten die 0 gram CO2 uitstoot per vehikel hard nodig om de andere auto’s mee te kunnen compenseren. Auto’s als de Opel Ampera-E (29), Peugeot iOn (0) en Citroen C-Zero (1) zijn geen hardlopers. De Nissan Leaf doet het met 126 stuks al wat beter. Overigens stijgen de verkoopcijfers van elektrische auto’s wel ten opzichte van 2018. Ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor stelt het (nog) niet veel voor.

Waterstof helemaal nog niet ingeburgerd:

Een ander alternatief voor elektrisch auto’s, is een auto op waterstof. Op dit moment staat de techniek nog redelijk in de kinderschoenen. Beter gezegd, de aanwezige infrastructuur laat zich niet als dusdanig omschrijven. Daarbij zijn ze heel erg duur in aanschaf. Op dit moment zijn er 2 auto’s op waterstof die je kunt kopen: de Hyundai Nexo is met 4 exemplaren in mei 2019 niet ruim vertegenwoordigd. De Toyota Mirai maakte een onverwachte stijging door: er werden namelijk 36 stuks van verkocht deze maand. Daarmee was de Mirai in mei 2019 populairder dan de Toyota Camry.

Ondergetekende heeft geen verstand van auto’s

Er is natuurlijk een verschil tussen auto’s die goed zijn en goed verkocht worden. De meeste goede auto’s verkopen nog wel enigszins, maar sommige geweldige auto’s zijn simpelweg aan de straatstenen niet te slijten. Denk aan auto’s als de Kia Stinger, Nissan GT-R, Jaguar XJ, Toyota GT86, Subaru Impreza, Alfa Romeo 4C, Mercedes-Benz SL, Audi R8, Lotus Elise, Lexus LC, Jeep Grand Cherokee, Porsche 718 Cayman, Ford Mustang en Mercedes-Benz CLS. Persoonlijk zou ik zeggen: dat is een gave autocollectie! Maar nee, het is zijn de auto’s die echt niemand lijkt te willen hebben. Van al die gave auto’s werd er namelijk geen enkel exemplaar verkocht in mei 2019.

