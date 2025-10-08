Nieuwste Aston Martin heeft 700 pk, maar toch missen we iets

Vier dingen eigenlijk.

Twee jaar geleden werd de Aston Martin DB11 vervangen door de DB12. Dit is geen compleet nieuw model, maar een doorontwikkeling. De DB12 kreeg onder meer een frisse neus en een compleet nieuw interieur. Geslaagde upgrades, maar helaas was er nog maar één motorvariant: een V8 met 680 pk.

Daar komt nu verandering in, want Aston Martin presenteert vandaag de DB12 S. Voor degenen die net wat meer willen. Deze versie heeft op de kop af 700 pk. Hartstikke leuk, maar toch missen we iets, namelijk vier cilinders. De DB12 heeft nog steeds een V8. Wil je een V12, dan zul je toch moeten doorsparen een Vanquish.

Het verschil in vermogen is ook maar 20 pk, terwijl het koppel van 800 Nm gelijk blijft. Wel is de Launch Control verbeterd, waardoor de auto sneller schakelt. Daarmee is een tiende van de sprinttijd afgesnoept. 0-60 mph (96,6 km/u) duurt nu 3,4 seconden.

De DB12 S heeft standaard carbon-keramische remmen, wat bij de normale DB12 optioneel is. Dit scheelt ook meteen 27 kg in gewicht. Verder is het onderstel anders afgesteld, waardoor de DB12 lichtvoetiger moet aanvoelen.

Ook leuk: de DB12 S heeft een nieuw uitlaatsysteem, waardoor de V8 wat bruter klinkt. Op zich geen overbodige luxe, want de standaard DB12 klinkt niet enorm spectaculair. Bijkomend voordeel: het nieuwe uitlaatsysteem is 11,7 kg lichter.

De uitlaten zijn ook meteen de makkelijkste manier om de Aston Martin DB12 S te herkennen. De S heeft twee boven elkaar geplaatste uitlaten aan weerszijden. Verder heeft de S een grotere diffuser en prijkt er een carbon spoilerlipje op de kont. Aan de voorkant is de DB12 S te herkennen aan de splitter en de louvres op de motorkap.

Al met al zijn de wijzigingen subtiel, maar de DB12 is wel een stukje dikker en leuker geworden. Een prijskaartje is er nog niet, maar reken op een vanafprijs van rond de €350.000. De leveringen starten in het eerste kwartaal van 2026.