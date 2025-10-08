Nieuwste Aston Martin heeft 700 pk, maar toch missen we iets

Vier dingen eigenlijk.
Twee jaar geleden werd de Aston Martin DB11 vervangen door de DB12. Dit is geen compleet nieuw model, maar een doorontwikkeling. De DB12 kreeg onder meer een frisse neus en een compleet nieuw interieur. Geslaagde upgrades, maar helaas was er nog maar één motorvariant: een V8 met 680 pk.
Daar komt nu verandering in, want Aston Martin presenteert vandaag de DB12 S. Voor degenen die net wat meer willen. Deze versie heeft op de kop af 700 pk. Hartstikke leuk, maar toch missen we iets, namelijk vier cilinders. De DB12 heeft nog steeds een V8. Wil je een V12, dan zul je toch moeten doorsparen een Vanquish.
Het verschil in vermogen is ook maar 20 pk, terwijl het koppel van 800 Nm gelijk blijft. Wel is de Launch Control verbeterd, waardoor de auto sneller schakelt. Daarmee is een tiende van de sprinttijd afgesnoept. 0-60 mph (96,6 km/u) duurt nu 3,4 seconden.
De DB12 S heeft standaard carbon-keramische remmen, wat bij de normale DB12 optioneel is. Dit scheelt ook meteen 27 kg in gewicht. Verder is het onderstel anders afgesteld, waardoor de DB12 lichtvoetiger moet aanvoelen.
Ook leuk: de DB12 S heeft een nieuw uitlaatsysteem, waardoor de V8 wat bruter klinkt. Op zich geen overbodige luxe, want de standaard DB12 klinkt niet enorm spectaculair. Bijkomend voordeel: het nieuwe uitlaatsysteem is 11,7 kg lichter.
De uitlaten zijn ook meteen de makkelijkste manier om de Aston Martin DB12 S te herkennen. De S heeft twee boven elkaar geplaatste uitlaten aan weerszijden. Verder heeft de S een grotere diffuser en prijkt er een carbon spoilerlipje op de kont. Aan de voorkant is de DB12 S te herkennen aan de splitter en de louvres op de motorkap.
Al met al zijn de wijzigingen subtiel, maar de DB12 is wel een stukje dikker en leuker geworden. Een prijskaartje is er nog niet, maar reken op een vanafprijs van rond de €350.000. De leveringen starten in het eerste kwartaal van 2026.
Reacties
jerudo zegt
Het kan zijn dat ik niet goed opgelet heb op school maar ik dacht dat als je twee cilinders bij een V8 plakt je dan een V10 krijgt.
On topic: Zo’n V8 is goed genoeg voor mij, ik krijg steeds de indruk dat V12 gelijk staat met torenhoog onderhoud. Maar ik ben dan ook niet het doelpubliek.
Robert zegt
Machiel heeft zo te zien z’n koffie kick nog niet gehad, vanochtend 😉
Bij automodellen met een V12 (of V10) onder de kap hoor je toch al snel weer de opmerking ‘dat de V8 eigenlijk de betrouwbaardere en dus betere optie is’, zie o.a. BMW, VAG en Mercedes. In dat licht bezien missen we dus niets aan de DB12 S.
BussoGT zegt
Tja met meer cilinders wordt standaard onderhoud ook iets duurder vanwege meer onderdelen en werk. Mogelijk ook meer arbeid omdat een motor er eerder uit moet ivm bereikbaarheid.
Verder lijkt me niet dat het meer/duurder onderhoud nodig heeft.
Maar misschien wel een goede reden om een lekkere 3 cilinder er in te lepelen?
machielvdd zegt
Tsja, rekenen is nooit mijn sterkste punt geweest. Is gefixt!
Motomoto zegt
Ja duidelijk, maar je hoeft niet zo hard te schreeuwen. Het is nog vroeg.
cloverleaf zegt
Moet je maar niet zoveel zuipen op een woensdag avond😏
lecomte zegt
Gaat hij dat vanavond doen dan? 😉
Motomoto zegt
Prachtige wagen. Zo stijlvol!
Jammer dat Astons zo hard afschrijven. Ik zou deze graag wat meer zien ipv de zoveelste Porsche 911
thezonda zegt
Als ze de DB12 een V12 hadden gegeven, werd de Vanquish misschien wat overbodig…
machielvdd zegt
Volgens die logica zouden de V12 Vanquish, de DBS, de tweede generatie Vanquish en de DBS Superleggera ook overbodig zijn geweest. Die werden allemaal geleverd naast een DB7/DB9/DB11 met V12.
850t5restate zegt
Lekker hoor, doe mij er maar één in chiltern green met zilveren wielen en een tan leather interieur met groengrijs stiksel. Oh ja en het dak gewoon in kleur svp.