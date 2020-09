Lexus RC-F Fuji Speedway Edition is nerderig speelgoed - Autoblog.nl

En alleen daarom is de Lexus RC-F Fuji Speedway Edition bijzonder goed!

In Europa kijken we voornamelijk naar de Duitse Drie, maar overal ter wereld staat Lexus qua aanzien en verkoopaantallen minimaal op hetzelfde niveau als de Teutoonse Tegenstrevers.

Ultieme speelgoed

De eerste twintig jaar was Lexus naarstig op zoek naar hun eigen identiteit. Je kan immers niet Mercedessen blijven kopiëren. Na een bijzonder cleane fase (2005 tot 2010) heeft Lexus besloten het schroom van zich af te schudden, met een zeer gewaagde en herkenbare model-lineup. Voor de echte autonerds onder ons is de RC-F Fuji Speedway Edition het ultieme speelgoed.

Lexus RC-F Fuji Speedway Edition

Het leuke is dat Lexus het met de RC-F Fuji Speedway Edition allemaal net even anders doen dan de concurrentie. Zo zijn ze bij Lexus niet gegaan voor het hoogste vermogen in hun klasse, maar de beste pk-gewichts ratio. Volgens Lexus zijn ze daarin geslaagd. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Lexus dit communiceerde vlak nadat de M4 CS Coupé uit productie is. Anderzijds, de aandrijfassen zijn ‘hol’ en speciaal voor deze uitvoering is de airconditioning-motor een stuk kleiner en lichter. Dat is nerderig en cool tegelijk. Of ondergetekende is een nerd.

472 pk bij 7.100 toeren

Dat maakt niet uit, want het gaat ook op de manier hoe die pk’s woorden opgewekt. Dat gebeurt in de RC-F Fuji Speedway Edition (modelcode: UCS10) middels een 5.0 grote V8 die 472 pk bij 7.100 toeren levert. Het maximale koppel is 535 Nm bij 4.800 toeren. Omdat eht een atmosferische motor is, komt het vermogen en koppel heel mooi ‘vrij’. Ook is de gaspedaalrespons veel directer.

Gewichtsbesparing Lexus RC-F Fuji Speedway

Voor deze speciale RC-F Fuji Speedway Edition heeft Lexus zich geconcentreerd op gewichtsbesparing. Zo is de uitlaat gemaakt van titanium en de remschijven van keramiek. De motorkap is vervaardigd van koolstofvezel, evenals de spoiler. Ook de lichtgewicht gesmede BBS-velgen (19″) dragen hun steentje bij. Die extra’s zijn ook hard nodig, want aan de andere kant zit dezer uitvoering vol met uitrusting.

Twee kleuren

Dan het minder goede nieuws. De auto komt helaas niet naar Nederland. Er worden slechts 60 exemplaren van gebouwd. Er is keuze uit twee kleuren. Standaard heb je Cloudburst Gray en optioneel kun je kiezen voor Arctic Blast Satin. In Nederland is de Lexus RC-F Fuji Speedway Edition niet leverbaar, maar met de configurator kun je een eind komen.