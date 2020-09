Goedkoop getunede Cullinan is voor arme voetballers - Autoblog.nl

De goedkoop getunede Cullinan moet er natuurlijk ook komen.

Het is een beetje een vreemde zaak. Waarom zou je een Rolls-Royce willen tunen? Het merk staat ongeveer bovenaan de voedselketen van de automobielindustrie. Toch zijn er altijd tuners die denken het beter te weten. Sommigen kunnen het daadwerkelijk ook beter.

Prijzig

In sommige gevallen is tuning voor een Roller heel erg prijzig. Die wanstaltige Mansory-creaties zijn echt bizar duur, maar voor vandaag hebben we een goedkoop getunede Cullinan voor je. Er zullen vast mensen zijn die nét een Cullinan konden betalen en simpelweg geen nauwelijks autobudget over hebben.

VF Engineering

De goedkoop getunede Culluninan komt bij VF Engineering vandaan. Dat is op zich een hoog aangeschreven tuner. Ze hebben dan ook niet bijzonder veel gedaan aan de Cullinan. Sterker nog, heel ordinair gezegd: ze hebben een Rolls-Royce gechipt. Dat is net zoiets als liposuctie uitvoeren bij de Koningin. Het zal ongetwijfeld kunnen, maar om erover te praten is not done.

Vermogen goedkoop getunede Cullinan

De 6.6 liter grote V12 met dubbele turbo’s staat nogal behouden afgesteld, vanuit de BMW-fabriek levert de motor 571 pk en 850 Nm. Na de tuningskuur van VF Engineering stijgen die waarden naar een maximum vermogen van 663 pk en een maximaal draaimoment van, wait-for-it, 999 Nm!

2.660 kg kentekengewicht

Het enige nadeel is dat het vooral heel veel water naar de zee aan het brengen bent. De Cullinan gaat nu in een halve seconde sneller naar de 100 km/u. Tsja, je zult het wel merken, maar vergeet niet dat het kentekengewicht 2.660 kilogram is. Dus met een volle tank en twee personen aan boord tik je al gauw de drie ton aan. Dat zijn bijna Alfa 159-waarden.

Prijs goedkoop getunede Cullinan

Het grote voordeel is de prijs. Als je meer dan 415.000 euro hebt neergeteld voor een verse Rolls-Royce SUV, hoeft je slechts 4 mille bij VF Engineering achter te laten om er een extra snelle versie van te maken. Dus mocht je als linksback van FC Twente of SC Heerenveen nét een Rolls kunnen betalen met je bonus, is deze goedkoop getunede Cullinan een uitkomst.