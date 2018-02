Lexus onthult eerste beelden nieuwe UX

Krijgt Lexus' jongste telg een duim omhoog, of mag hij linea recta naar het grofvuil?

Lexus schoot vorige week een teaser van de nieuwe UX de wereld in, maar vandaag zien we de auto voor het eerst in vol ornaat. Of nou ja, gedeeltelijk, want Lexus lanceert eigenlijk maar één plaatje van de UX, maar vergezelt deze wel met een korte video waarbij de auto vanuit meerdere hoeken te zien is.

Hieruit kunnen we concluderen dat de UX, zoals verwacht, mijlenver afwijkt van de UX Concept die eerder werd onthuld. Dat is op zich geen probleem, gezien de desbetreffende auto dusdanig ver over the top was dat hij eerder thuis leek te horen in het Blade Runner universum.

Dat gezegd hebbende neemt de productieversie van de UX enkele elementen over van het studiemodel. Zo heeft de UX nog altijd een flinke grille, evenals een tamelijk futuristisch maar karakteristiek ontwerp dat één en al Lexus schreeuwt. De Japanners besloten zelfs de horizontale verlichting aan de achterzijde te behouden.

De binnenzijde is echter waar de verschillen onmiskenbaar duidelijk worden. Waar het studiemodel een eigenaardige dashboard met doortrokken middenconsole en geïntegreerd infotainmentsysteem had, lijkt het interieur van de nieuwe UX flink wat tammer. De opmerkelijke kronkels en vormen zijn eruit getrokken en maken plaats voor een ingetogen, maar luxe design.

Lexus onthult de UX officieel op 6 maart op het Autosalon van Genève.