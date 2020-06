Lexus wil dat de nieuwe IS hipper wordt

Twee losse achterlichten is zó vorig decennium.

Soms hebben autofabrikanten niet heel veel zin om te innoveren. In plaats van dat ze zelf geld, tijd en moeite in R&D steken, gaan ze gewoon even kijken wat de buren doen. Neem de Model S van Tesla. Daar zit een joekel van een centraal geplaatst, verticaal scherm, waarnaar alle knoppen zijn verhuisd. Wat zie je tegenwoordig steeds meer in auto’s? Centraal geplaatste schermen waarnaar alle knoppen zijn verhuisd. Zie de Ford Mustang Mach-E, als makkelijk voorbeeld.

Een ander nieuwe designontwikkeling zien we bij de achterlichten. Audi, de Aston Martin Vantage, de Mercedes EQC… Allen hebben ze een rood achterlicht dat de twee losse achterlichtclusters met elkaar verbindt. Lexus gaat daar met de nieuwe IS kennelijk ook aan meedoen, getuige de eerste foto die ze hebben laten zien.

Is dit de eerste Lexus met zo’n lichtbalk? Nee, de hippe crossover UX heeft die ook. Maar het geeft wel aan wat de designtaal van Lexus moet gaan worden. Gigantische grille aan de voorkant, slanke ledstrip aan de achterkant. Op zich heeft het wel iets, alleen moet je er wel voor waken dat het nog enigszins origineel blijft. Als alle autofabrikanten dit straks gaan doen, dan is het natuurlijk niet zo speciaal meer.

Zien we verder nog iets op de teasers? Nou, niet echt. Tenzij je de helderheid flink opschroeft, zoals we op de bovenste foto van dit artikel hebben gedaan. Dan zien we dat een kleine diffuser onderaan de bumper, met aan weerszijden wat lijkt op uitlaten. Vergelijkbaar met de huidige generatie IS, dus. Ook lijken er geen grote wielkasten te zijn, in plaats daarvan zijn de zijkanten wat platter. Een wat subtieler ontwerp dus, voor de nieuwe Lexus IS?

Heel lang hoeven we niet te wachten op de compacte, sportieve sedan. Volgende week dinsdag gaat Lexus de achterwielaangedreven auto namelijk al onthullen, uiteraard via een livestream.