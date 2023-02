Lezersvraag: Laat jij een auto staan vanwege zijn imago?

Er zijn zat mensen die een auto niet kopen vanwege het imago dat eraan kleeft. Doe jij dat ook?

Smaak is persoonlijk, gelukkig wel. En daarom kunnen smaken ook verschillen. Sterker, dat dóén ze ook, anders zou er geen spreekwoord zijn dat exact dit vertelt. En dat betekent ook dat jij misschien heel andere dingen leuk vindt dan je buurman. Nogmaals, geen probleem, want smaken verschillen.

Een ander verhaal wordt het als iets misschien wel je smaak is, maar dat je iets alsnog laat staan omdat er een bepaald imago aan kleeft waar jij niet mee geassocieerd wil worden. En wij zijn benieuwd of dat er bij jou weleens voor heeft gezorgd dat je een auto niet hebt gekocht, terwijl hij verder prima was.

Voor sommigen is imago heilig, dat blijkt wel

Ik kom op deze lezersvraag, omdat ik sinds een aantal dagen weer ben gaan wonen in mijn oude Nederlandse woonplaats. Het Noord-Hollandse Laren, bekend om zijn kruispunt, snackbar Beo, Het Bonte Paard en natuurlijk de enorme shitload aan veel te dure auto’s.

Op de eerste dag dat ik hier woonde, zag ik drie Lamborghini Urussen, zes Bentley’s van het type Flying Spur, een paar Ferrari’s en onmeunig veel Porsches. Allemaal mooie auto’s, maar volgens mij wel een beetje gedreven door het imago van de modellen; duur en nog duurder.

En toen dacht ik; een Dacia rijdt in principe net zo snel door het stadsverkeer en brengt je in een regenbui ook droog op de plek van bestemming. Waarom hebben ze díé hier dan niet? Inderdaad, door het imago dat eraan kleeft, je lijkt niet rijk als je daarin rijdt.

Liet jij weleens een auto staan door het imago?

Toen dacht ik aan mezelf. Vroeger was ik ook wel een beetje zo. Natuurlijk niet op het niveau van Ferrari’s en Lamborghini’s, maar ik reed ook in te dure auto’s rond, terwijl het betaalbare alternatief op alle fronten net zo goed was. Alleen was het niet zo stoer, vond ik dan tenminste.

Nu boeit het me niet zoveel meer en rij ik een ouwe Jàààààg met butsen en schrammen, gewoon omdat ik het leuk vind. Wat een ander ervan vindt, zal me jeuken. Oprecht.

Maar misschien dat jij dat wel anders ziet, kan best. En het leuke is, aangezien toch vrijwel iedereen anoniem reageert, kun je gewoon de waarheid zegen, niks om je voor te schamen.

We zijn dus benieuwd of jij weleens een auto hebt laten staan vanwege het imago dat eraan kleeft.

Laat het ons weten!!