Lezersvraag: wat is de tofste autosleutel die jij hebt gehad?

Misschien wel het simpelste auto-onderdeel waar het meest vanaf hangt. Maar welke is de beste?

Het concept sleutel is eigenlijk al grotendeels achterhaald. Vroeger was het de standaard: je liep op je auto af, pakte een klein metaaltje dat soms verdacht veel leek op je huissleutel, en je opende je autodeur. Tegenwoordig zijn sleutels van alles en nog wat. Gecompliceerd, ware technische hoogstandjes, kunstwerken, maar in de meeste auto’s lang niet meer zo’n simpel stukje metaal als vroegâh.

Want is zo’n gecompliceerd sensording nou echt handig? Het is veel makkelijker voor de dieven van de digitale wereld om je gegevens te kopiëren en zo geruisloos met je auto weg te rijden. Het is makkelijk, dat hele keyless-systeem, maar ook makkelijk voor boosdoeners. Sowieso, de eerder gelinkte BMW-sleutel is al nauwelijks meer een sleutel te noemen. Meer een soort smartphone, een extra scherm in je zak. Je moet hem zelfs opladen!

Daarom zweren sommigen bij hun oude, trouwe ‘huissleutel’-sleutel. In een oud artikel waarin wij gave sleutels op een rijtje zetten, ging de nummer één plek naar de Volkswagen-logovormige Keversleutel. Zo simpel kan het zijn. En als je hem bewaakt met je leven, penetreert niemand je RFID/NFC/elektro/magische firewall. Nee, Kevers kun je niet hacken. Superveilig, alleen moet je hem niet kwijtraken. Hoe jullie dat hebben gedaan, vroegen we al eens.

Dat brengt ons bij de nieuwe vraag: welke van jouw (ex-)auto’s heeft/had een sleutel waar je blij van wordt? Was dat zo’n simpel metaaltje als de Kever, of ben jij enorm content met je supersonische afstandsbediening? Ondergetekende trapt af: omdat Peugeot tot en met 2015 geen supersonische sleutels leverde, is de uitklapsleutel (waar het metaal van de sleutel 180 graden draait met een knopje) het tofste. Nou was ook dat mechaniek na een paar weken kapot, maar het idee is leuk.