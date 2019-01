Deze hippe, premium crossover is een complete faal

Eigenlijk is dat heel erg knap.

Tegenwoordig ziet het landschap qua automobielen er heel anders uit, dan pak ‘m beet 20 jaar geleden. In een relatief korte tijd hebben we grotendeels afscheid genomen van de driedeurs hatchback, grote non-premium sedan, compacte sportcoupĆ© en midi-MPV. Daarvoor terug hebben we voornamelijk gekregen: crossovers! Met name in het budgetsegment (Kia, Hyundai, Dacia) zien we veel verkoopstijgingen en ook in het premiumsegment zijn de auto’s populair. Verder valt op dat compacte crossovers telkens belangrijker worden. Audi bouwt de Q2 en Q3 echt niet voor het merk-imago. Nee, dat is gewoon keihard aantallen maken.

Wat dat betreft is het opmerkelijk dat de Infiniti QX30 een compleet fiasco lijkt te worden. In de Verenigde Staten is dat eigenlijk al het geval. Daar zakten de verkopen in met 42,5%. In heel 2018 werden er maar 8.101 van verkocht. De technisch identieke Mercedes GLA deed het in vergelijking veel beter. Die had aan het begin van de lente al dergelijke cijfers gehaald.

Volgens de nieuwe president van Infiniti is de QX30 gewoon geen succesvol product. Joh. Net nu Carlos Ghosn in de nor zit te brommen, besluit de rest van het personeel eerlijk te zijn. Aan Motor Authority laat Christian Meunier (de president van Infiniti in de VS) weten dat er wel een opvolger gepland staat, maar dat dat 100% een Nissan Infiniti zal worden, geen Mercedes. Het nadeel is dat dat model nog wel even op zich laat wachten. Men moet dus nog een paar jaar aanmodderen met het huidige model. Dat is eigenlijk heel erg vreemd, want de QX30 is hip, opvallend, een crossover, niet al te duur, zeker niet te groot en redelijk uitgerust. Dit zou iedereen moeten willen, toch?

Wat de Infiniti QX30 in Nederland heeft gedaan is niet duidelijk. In 2018 werden er in totaal 40 (veertig (!)) Infiniti’s op kenteken gezet.