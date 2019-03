Zeldzame 993 Turbo uit 1993 te koop!

Huh? Deze kwamen toch uit 1995?

Voor velen is het de ultieme droomauto (op een Ferrari na), een Porsche 911. Als je heel, heel, heel hard werkt kun je er net eentje betalen. Ze zijn niet volkomen uit bereik. Met een Ferrari, Lamborghini of exotischer wordt dat al een stuk lastiger.

Over het algemeen gaan Porsches vrij lang mee. Het nadeel is dat, in combinatie met de hoge verkoopaantallen, dat een Porsche niet echt zeldzaam is. Sterker nog, in sommige contreien struikel je erover. Daarvoor hoef je echt niet naar Saint Tropez, London of Monaco. Ook in ’t Gooi, Amsterdam en Rotterdam zie je ze overal rijden.

Dus als je een speciale 911 wilt, zul je even moeten zoeken. Bij deze 911 is het verhaal een stuk interessanter dan de auto zelf. Het betreft een Porsche 911 Turbo van de 993 generatie. Niet heel erg bijzonder, horen wij u denken. Dat klopt ook, want er zijn er 5.978 exemplaren van gebouwd. Daar valt deze 993 Turbo níet onder. Dit is namelijk een pre-productiemodel.

Het is een van de vroegste prototypes die Porsche in elkaar heeft geschoren. De auto werd gebruikt om diverse onderdelen te testen die specifiek waren voor de 993 Turbo. Denk aan de brede bodykit, enorme wielen en natuurlijk die flinke taartschep achterop. Het is nooit de bedoeling geweest om deze 993 Turbo te verkopen aan consumenten. Normaliter worden dit soort auto’s vernietigd.

In dit geval gebeurde dat dus niet. Wel werden de motor en versnellingsbak uit de auto gehaald. Vervolgens werd de auto verkocht aan een dealer in het Duitse Hofheim. Die verkocht het prototype snel aan een klant. Het was ook een bijzondere auto, want het productiemodel moest nog onthuld worden! Op het moment dat de auto zijn wereldpremière beleefde in 1995, mochten de motor en bak terug worden gezet op het prototype.

Mocht jij deze 993 Turbo aan je 911 verzameling willen toevoegen, dan hebben wij goed nieuws. De auto wordt binnenkort namelijk te veil aangeboden door RM Sotheby’s. De auto is zwart metallic met een donkerrood interieur. De auto is uitgerust met achterruitwisser, elektrisch verstelbare stoelen, Blaupunkt ‘Symphony’ audio en airconditioning. De waarde wordt geschat op zo’n 330.000 tot 440.000 euro. Dat is aanzienlijk minder dan een 993 Turbo S of die gloednieuwe 993 Turbo.

