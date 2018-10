Er komt weer een ‘hete’ Corolla

Het zou eindelijk eens tijd worden.

Het werd al een tijdje geleden beloofd, maar nu lijkt het er toch echt van te komen. Jaren geleden, bij de aanstelling van Akio Toyoda werd al mede gedeeld dat Toyota niet alleen kwalitatief goede auto’s ging bouwen of heel erg veel auto’s. Nee, het moest de bedoeling zijn dat Toyota weer leuke auto’s ging produceren. Het eerste wapenfeit daarvan was eigenlijk de Toyota GT86 en daarna bleef het lang stil. Gelukkig was daar de Yaris GRMN. Ok, die laatste is een beetje prijzig en zeldzaam, maar toont wel aan dat Toyota absoluut bij machte is om leuke auto’s te produceren.

Het Britse AutoCar weet te melden dat er nu dan eindelijk meer aan zit te komen. Volgens ingewijden komt er een GR-model (Gazoo Racing) van de splinternieuwe Corolla. In tegenstelling tot de voorgaande ‘hete’ Corolla’s is de kans erg groot dat het een hybride-aangedreven Hot Hatch wordt. Steker nog, het zou ‘onvermijdelijk’ zijn dat die auto er komt. Dat klinkt onheilspellender dan dat het is. De nieuwe Toyota Corolla is visueel een attractieve en originele verschijning en lijkt technisch goed in elkaar te steken, waarover zo meer.

Ook bij de Hybride aandrijflijn kan er voldoende gewonnen worden. Op dit moment levert de sterkste hybride aandrijflijn 180 pk. Er zijn genoeg semi-topmotoren die minder leveren in dit segment, maar voor deze top-uitvoering moet 250 pk mogelijk zijn. Daarmee zit Toyota niet bovenaan in het segment, maar ietwat onderin. Maar, zoals wij hebben kunnen ervaren met de Yaris GRMN is het het totaalplaatje dat de auto bijzonder maakt. Niet alleen snelheid in rechte lijn. Het grootste voordeel van de nieuwe Corolla zit ‘m niet in de aandrijflijn (ondanks milieupunten), maar in het onderstel. De Corolla staat op het TNGA-platform. Dat staat voor Toyota New Global Architecture en dit platform zorgt voor een veel lager zwaartepunt dan dat bijvoorbeeld de Auris had.

Het nieuws dat Toyota met een hete Corolla gaat komen is eigenlijk best opmerkelijk. Ondanks dat Toyota heel veel ervaring heeft als autofabrikant, zijn ze relatief onervaren in het maken van hete hatchbacks. Van de Europese Corolla was er enkel een lauwwarme Corolla GTSi (boven) en halfbakken Corolla T-Sport. Zelfs Hyundai heeft nu meer ervaring met hete hatchbacks…