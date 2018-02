Zelfs de baas van de F1 wilde grid girls niet kwijt

En nee, we spreken nu niet over Bernie.

De huidige baas van de Formule 1, tevens het hoofd van Liberty Media, Chase Carey heeft geen klap van de molen gekregen. Althans, dat zouden sommige mensen graag beweren, nadat het besluit om grid girls uit de F1 te halen vorige week officieel werd bevestigd.

Carey geeft aan dat de polariserende reacties hem niet verbazen. Grid girls zijn immers sinds jaar en dag aan de sport verbonden. Het is niet vreemd dat mensen het einde der Formule 1 voorspellen wanneer een nieuwe, maar vooral onbekende, eigenaar abrupt ingrijpende veranderingen begint door te voeren. Carey heeft echter het hogere doel voor ogen om de koningsklasse naar de 21ste eeuw te verhuizen. Zo vertelde hij aan Auto Bild:

“We expected the reaction. Some people like the decision, others are worried – especially the fans who grew up with it. I respect that. If it was up to me alone: ​​I also liked the Grid Girls! And I also know that many women have done this job with great pride.”

Het is mooi dat Carey erkent dat het voor de vrouwen zelf vaker wel dan niet een baan was om trots op te zijn. Carey geeft echter aan dat, hoe goed ze het werk ook doen, de Formule 1 als grootste autosport op aarde bovenal een voorbeeldfunctie heeft.

“if there’s a significant portion who think grid girls are no longer fit for the world, do not shut them out. For many the concept was okay, but nothing more. […] then you should not be so stubborn to hold on to what made sense 20 years ago. The world keeps turning. That does not mean that we will not have any pretty girls in the races. Glamour and beautiful women will always belong to Formula 1, I can promise that.”