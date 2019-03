Kies de kleur voor je Ferrari F8 Tributo

De 488 GTB facelift, maar nu in het echt en in meerdere kleuren.

De Ferrari F8 Tributo. Het is een verrassing, zullen we maar zeggen. Niet veel mensen hadden verwacht een strakgetrokken versie van de 488 GTB te zien, die in feite al een facelift van de 458 Italia was. Maar het is toch gebeurd en we moeten het er voorlopig even mee doen: 50 pk meer, 40 kg lichter en 10% efficiëntere aerodynamica dan zijn voorganger. Alle vernieuwingen en details vind je terug in ons eerdere artikel en we hebben een uitgebreide vergelijking met de 488 GTB ook al even online staan.

Wat we nog niet hadden ware live foto’s. En daarom is er nu deze gallery! Ferrari’s moeten natuurlijk rood zijn, maar blauw is mooier. Of vinden jullie van niet?