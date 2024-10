Uitslag Formule 1 Amerika 2024: Verstappen wint niet, maar toch ook wel

Ook dit weekend wint Max Verstappen niet de race. Maar is hij toch de winnaar van het weekend na de Grand Prix van Amerika in 2024?

Nog vijf races zijn er in het seizoen te verrijden na vandaag. En nog twee sprintraces, voor degenen die die ook tellen. Het beloofde na Singapore een zinderend slot te worden. Maar na de eerdere sessies van dit weekend, lijkt de speer van McLaren een beetje bot geworden te zijn in de vier weken pauze sindsdien. Zowel Max als de Ferrari’s waren sneller dan Norris. En Piastri neemt dit weekend tot op heden vooral de Perez-rol op zich.

Desalniettemin staat Norris wel op pole voor de race vandaag. Dat heeft alles te maken met een goed rondje van de Brit, maar ook een ongelukkig getimede gele vlag voor Max in de kwalificatie. Kan Lando dit voordeeltje vandaag maximaal uitnutten? Of is het kampioenschap na vandaag echt beslist? We gaan het zien, in de Grand Prix van Amerika, editie 2024!

Spoiler Alert: eerst de uitslag daarna een play by play!!1!

Start

Norris komt aardig van de lijn, maar zijn start is zeker niet speciaal. Hij probeert dan ietwat geforceerd de deur dicht te gooien en dat lukt niet. Max pakt gewoon de binnenkant en gaat de volgens Red Bull mentaal zwakke Lando voorbij. Probleem is alleen: het vechtende duo komt veel te wijd en te traag de bocht uit. Even lijken beide Ferrari’s te kunnen profiteren. Maar Sainz zit daarvoor ook iets te ver aan de buitenkant. Leclerc daarentegen piept er wel tussendoor. Hij gaat dus vanaf P4 naar P1. En gezien de rees pees van de Ferrari gisteren, is dat een probleem voor de rest.

Max behoudt dan wel P2, maar Norris valt terug naar P4 achter Sainz. Die laatste heeft dit weekend het mes tussen de tanden en probeert VER meteen te verschalken. Hij weet dat als Leclerc uit zicht verdwijnt, het over is voor hem voor wat betreft de zege normaal gesproken. Verstappen weet echter met hangen en wurgen de Spanjaard af te houden.

En dan zien we de goed gestarte Hamilton opeens naast de baan staan. Net als Russell gisteren in de kwalificatie is hij plots de controle over de Merc verloren. Een weekend om te vergeten voor LH44 en Das Haus. Het incident betekent ook een safetycar. Albonio blijkt in de herhaling Ocon te hebben rondgetikt in bocht 1 na de start.

Als de safetycar weggaat lijkt Max heel goed in de staart van Leclerc te zitten. Maar de Ferrari blijkt erg sterk uitkomen laatste bocht en op het rechte stuk. VER heeft geen kans de Monegask aan te vallen. Bij McLaren zit men te mekkeren op de radio over de start. Maar de kans dat Max daarvoor een straf krijgt lijkt nihil te zijn.

Mid Race

Zoals we wel vaker zien rijdt de man vooraan het veld vervolgens simpel weg. Het is toch iets bijzonders. Of het nu Max is in de Red Bull, Norris in de McLaren of Leclerc in de Ferrari: zo gauw ze een gaatje hebben vooraan is het uitchecken en wegwezen. Ondanks de safetycar, heeft Leclerc na 15 ronden ruim 6 seconden te pakken op Max.

Russell gaat Bottas voorbij, maar krijgt dan een straf. Zowel RUS als Toto Wolff vinden dit een belachelijke beslissing zo blijkt op de radio. Niet dat het heel veel uitmaakt: RUS rijdt rond op P13. Perez gaat pas in ronde 18 voorbij aan Tsunoda voor P8 en dan volgen de eerste reguliere stops. K-MAG komt binnen en daarna volgens ook Tsunoda en Gasly.

Sainz kan Verstappen niet bedreigen. Hij heeft kennelijk ook een probleempje met de Ferrari. De Spanjaard heeft na 20 ronden 3 seconden op Norris, die in de buurt blijft maar ook niet meer dan dat. NOR heeft op zijn beurt PIA 3,5 seconden achter zich rijden. Daarachter is er een veel groter gat van 13 seconden naar Perez.

Sainz doet hetgeen wat logisch is en komt als eerste binnen van de toppers. Hij komt ook nog eens in vrije lucht terug op de baan. Dit wordt een een-tweetje voor Ferrari. Tenzij de hards voor geen meter werken op de rode bolide. Iets wat wel wel eens eerder gezien hebben dit jaar.

Max komt in ronde 26 binnen en verliest inderdaad de plek aan Sainz zoals verwacht. Leclerc covert een ronde later en komt als derde terug op de baan, achter de twee Macca’s die nog moeten stoppen. Team oranje gaat voor een tweede safetycar of iets dergelijks.

Norris stopt in ronde 32 en komt zes seconden achter Max weer terug op de baan. Een ronde later volgt Piastri. Het blijkt dat niet voor Ferrari, maar juist voor Verstappen de harde banden slecht nieuws zijn. Hij heeft geen grip. Norris komt in recordtempo dichterbij. Als de Brit Max kan verschalken, loopt hij dit weekend toch op zijn minst nog een puntje in op onze held. En misschien nog een als hij de snelste ronde pakt.

Tsunoda is ondertussen niet blij dat Lawson opeens voor hem rijdt na diens stop. De Japanner verslikt zich vervolgens in Gasly en spint. Lawson dus de teammaat van Max volgend jaar. Sprekende over onze held: in ronde 44 zit Norris voor het eerst binnen een seconde van MV1.

Finish

Een briljant gevecht volgt. Uiteindelijk haalt Norris Verstappen in, maar op een moment dat beiden buiten de baan rijden. Wat gaan de stewards doen…Ferrari scoort ondertussen een klinkende 1-2. Het is voor het eerst sinds 2006 dat team rood een dubbelzege scoort in de Amerikaanse Grand Prix.

Norris wordt op de baan derde, maar krijgt een dikke vette straf. Daar zal nog wel even over nagepraat worden. Verstappen wordt zodoende derde, wint dus weer niet, maar wordt wel kampioen en mag zich opmaken voor het gala in Rwanda. Piastri wordt vijfde en Russell haalt in de laatste ronde nog Perez in voor P6. Hulkenberg pakt cruciale puntjes voor Haas, vooral omdat Lawson met VCARB ook twee puntjes scoort. De imponerende Colapinto pakt opnieuw een puntje voor Williams en draait eigenhandig de reputatie van Albon de nek om.

Volgende week verder in Mexico. De laatste race van Perez voor Bulli?