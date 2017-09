Dít is de mooiste 306 die Peugeot heeft gemaakt

Je voelt hem al aankomen: Peugeot heeft er ook veel te weinig van gemaakt.

Als er één carosserievariant bijzonder is, is het de Shooting Brake wel. Mercedes heeft er twee in het gamma op het moment (alhoewel al bekend is dat de CLS-versie geen opvolger gaat krijgen), maar dat zijn natuurlijk gewoon stations met een lage daklijn. Precies zoals Audi met de 100 Avant al deed in de late jaren ’80. Maar ja, de CLA en CLS ‘coupe’s’ zijn natuurlijk gewoon sedans. Marketing, mooie woorden, hoge meerprijzen: kan niet mis gaan. Maar de échte shooting brake komt niet zoveel voor. De Ferrari GTC4Lusso is eigenlijk de enige die je op dit moment in de prijslijsten kunt vinden. De BMW Z3 Coupe en M Coupe zijn natuurlijk de beste voorbeelden: een coupe met een soort van stationwagon daklijn erop.

Toen de Z3 Coupe geïntroduceerd werd, was niet iedereen erover te spreken. De M Coupé versie was zeker bruut, maar de instap 2.8i was, ehh, nogal wennen. Had misschien ook een beetje te maken met de Audi TT die ook net op de markt was en qua ontwerp (terecht) insloeg als een bom. Volgens BMW was de Z3 Coupe een geval ‘vorm volgt functie’ en dat de praktische eigenschappen zich lastig met het esthetische lieten combineren.

Daar dacht Peugeot kennelijk anders over. In 1999, op de Salon van Genève, lanceert Peugeot de 306 HDI ‘Break de Chasse’. In het Frans klinkt Shooting Brake gewoon nóg beter. Het was een waanzinnig strak ontwerp, de wielbasis was weliswaar iets groter, maar de auto toont geenzins uit proportie. De 306 Break de Chasse was er om de laatste facelift van de 306 aan te kondigen. De 306 was al een paar jaartjes oud en de dagen begonnen een beetje te tellen. Daarbij was het een showcase voor de nieuwe dieselmotor van Peugeot: de 2 liter grote HDI motor.

In de jaren ’90 waren de diesels nog niet op het niveau van hoe ze nu zijn. De TDI’s van Volkswagen waren een stap in de goede richting, maar nogal rauw en rumoerig. Alfa was in 1997-98 pionier met de JTD ‘Common Rail’-turbodiesels. Deze waren sterker, maar bovenal soepeler en stiller. Terug naar deze Peugeot, de eerste 2.0 HDI motor werd dus in deze concept gelepeld. Qua prestaties is het wellicht wat achterhaald: 90 pk en 205 Nm. Dat resulteerde in een topsnelheid van 180 km/u en 0-100 km/u sprint in 12 seconden. En dit alles bij een verbruik van ongeveer 1 op 20. Geen strepentrekker, maar een fijne metgezel voor elke dag.

De reden dat deze auto er nooit is gekomen is eenvoudig. De 306 stond op het punt om vervangen te worden. Het was werkelijk een fantastisch idee, maar enkele jaren te laat bedacht. Anderhalf jaar later staat op de Salon van Parijs de Peugeot Promothee, een concept die aangeeft welke kant het met de 307 opgaat, ook een beetje Shooting Break achtig, maar niet zo fraai als de 306 Break de Chasse. In vergelijking met dat de Promothee is de 306 Break de Chasse een stuk mooier oud geworden.