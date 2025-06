Lus je de nieuwe Tesla Model Y op deze manier wel?

Of heb je liever zo’n zelfde pakketje voor de Model 3?

Nee, de vernieuwde Model Y ”Juniper” weet de gemiddelde wereldburger nog niet zo in vervoering te brengen als zijn voorganger deed bij zijn lancering. Zou het aan de auto zelf liggen of aan de keuzes van de grote baas van het merk? Als je van mening bent dat het aan de looks van de Model Y ligt, dan kun je daar wat aan laten doen.

Het Japanse tuninghuis T-Demand is aan de slag gegaan met de Juniper. De EV is op drie plekken aangepast: de vering, draagarmen en remmen. Optioneel kun je nog andere 21-inch wielen bestellen die ze met alle liefde een gezonde dosis negatieve camber (5,5 graden op beide assen) geven.

De grootste aanpassing is de vering. T-Demand installeert een luchtvering waardoor de Model Y in hoogte verstelbaar is. Voor het volle pakket moet je de ProArm-ophanging hebben. Hierbij beloven de tuners dat je de Tesla zo ver kunt verlagen dat ie aan de grond staat. Ga je wat ruiger wegdek tegemoet, dan kun je bodemvrijheid zodanig vergroten dat de Model Y hoger op zijn pootjes staat dan origineel.

Verder is de uitlijning van de draagarmen traploos verstelbaar gemaakt. Hiermee zorgt T-Demand ervoor dat je de uitlijning niet hoeft aan te passen wanneer je speelt met de hoogte van de Tesla. Tot slot dus de remmen. De elektrische crossover krijgt 380 mm grote remschijven op de voor- en achterwielen. Met deze nieuwe remmen zou je minder last van een neusje dat naar de grond wil bij agressief remmen.

Liever een Model 3?

Verder houdt T-Demand de Tesla origineel. Motorisch verandert er dus niks aan de RWD-versie. Wat de aanpassingen aan de actieradius van 500 kilometer doen en aan de 0-100-tijd van 5,9 seconden is niet bekend. Heb je meer gevoel bij de styling van de Model 3, maar wil je wel een Tesla-lowrider?

Geen probleem, want T-Demand heeft precies hetzelfde pakket ook voor de Model 3. Twee verschillen zijn 20-inch wielen die nog een stuk verder naar binnen gedraaid zijn: 8 graden aan de voorkant en 9 graden achter.

Prijs van tuningpakket voor Tesla Model Y

De aanpassingen aan de Tesla’s zijn allemaal los te bestellen. Het basispakket voor de luchtvering kost bijvoorbeeld 780.000 Japanse Yen, wat omgerekend ongeveer € 4.700 is. Voeg je daar de ProArm-ophanging aan toe, dan stijgt het prijskaartje naar ongeveer € 12.500. Kost dus wel wat, maar daar krijg je wel een Tesla die anderen sneller zullen waarderen voor terug.