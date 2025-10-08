Na afloop laten we de antwoorden aan de ontwerpers van de grote merken lezen!
Retro scoort. Dat kunnen we met grote zekerheid zeggen. Niet alleen in de autowereld, maar ook op tv, in de muziek en qua inrichting van onze huizen. Gooi er een sausje van de jaren 80 over en iedereen koopt het.
We zien het natuurlijk aan de MINI. In 2001 kwam de nieuwe interpretatie daarvan naar Nederland en tot de dag van vandaag is dat een enorm succes. Dat geldt ook voor de Fiat 500. Die werd door zijn guitige retrolook bij vrijwel iedereen een geliefd model.
En anno nu hebben we de Renault 5 en de Twingo die hoge ogen gooien als het op retromobielen aankomt. De 5 scoort als een malle en van de aangekondigde Twingo wordt zo mogelijk nog meer succes verwacht. Maar daarom zijn we hier benieuwd, welk icoon zouden ze nog meer in een nieuw jasje moeten steken?
Op de redactie zijn we ook losgegaan qua ideeën. Welk icoon verdient een tweede leven met de looks van 2025? Daar kwamen wel wat leuke voorbeelden uit. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Porsche 944, ook te zien bovenaan dit artikel? Zoals hij hier zo staat mag hij van ons direct in productie.
Of deze, mijn persoonlijke favoriet. De Golf I cabriolet, inclusief aardbeienmandje en de spierwitte lederen bekleding. Over iconen gesproken.
Of misschien de Renault 16? Die werd in de comments onder deze post meer dan eens genoemd. Onze vriend Chat GPT probeerde ook van deze suggestie een moderne interpretatie te maken, oordeel zelf over het resultaat.
Nog een icoon is natuurlijk de Mercedes-Benz W123. De kilometervreter uit de seventies en eighties. Niet kapot te krijgen en daarom dus uitermate geschikt voor een eerbetoon in de vorm van een nieuw leven. In een ander jasje dus.
Maar wat zou je zelf willen aandragen? Welke oude auto moeten ze wat jou betreft vernieuwd uitbrengen? De Saab 900 misschien? De Volkswagen Kever… Oh wacht.
Goed, laat het weten, vinden we keileuk! En misschien komt jouw suggestie ooit wel in de showrooms, @wouter kent natuurlijk alle hoge piefen uit de autowereld en geeft alles graag aan ze door!
Reacties
rwdftw zegt
Van alle renders ga ik absoluut voor de 944. I’m biased, I know. Er staat er hier eentje voor de deur. Rij je ermee rond dan zie je overal duimpjes en jochies heel snel hun telefoon trekken om een foto te maken. Met nog 485 exemplaren in Nederland zijn ze aardig zeldzaam geworden.
jaapiyo zegt
Echte kenners hebben er wel een. Het leukste is in het wild een dergelijke letgenoot per toeval tegenkomen. Zo heb ik een tijdje geleden nog de guards red 944 pal naast een andere gezet in de parkeergarage. Moet toch even een mindfuck zijn geweest voor de beste man (m/v/i).
HZW zegt
Er was in het verleden een witte 944 met Audi 5 cilinder 20V motor erin, die was wel gaaf.
jaapiyo zegt
Ja die motor schijnt vrij makkelijk aan te sluiten te zijn op de krukas is mij verteld. Het zal niet helemaal plug and play zijn maar het kèn.
kniesoor zegt
Krukas = cardanas, neem ik aan 🤔
sizedoesmatter zegt
Subaru xt
Renault Estafette
Simca 1000
NSU Prinz
Innocenti A112
Messerschmidt kr200
Tatra 603
Studebaker Commander
Chevrolet Corvair
Zomaar wat modellen die in mij opkomen.
mjpamsterdam zegt
Volvo 850 (inclusief 5-Potter).
Towel986 zegt
Inclusief de roffel! Je pikt ze er meteen uit! Uit de tijd dat je nog met je ogen dicht veel auto’s kon herkennen
Towel986 zegt
Subaru Impreza GT Turbo “Stars 25”.
Qua naam stel ik voor, om maar een dwarsstraat te noemen, de “Stars 50”.
sizedoesmatter zegt
Panhard Dyna z
Citroën Ami berline, BX
Simca Aronde, 1100, Rancho
Delahaye 135, 165
Volvo P144
citroen55 zegt
Maar de Käfer – New Beatle – was geen succes, dus iets ouds in een actueel jasje, hoeft niet per definitie een succes te zijn.
PunicaOase zegt
NSX, S2000, Clio Williams, Alfa spider/gtv, Corvette C2, 2CV.
kniesoor zegt
Van de 2CV heeft er ooit, in een grijs verleden, een render van een moderne herinterpretatie gestaan in de Auto, Motor und Sport. Grotendeels van kunststof, als ik me goed herinner. Die had wat mij betreft zó in productie genomen mogen worden.