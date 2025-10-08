Na afloop laten we de antwoorden aan de ontwerpers van de grote merken lezen!

Retro scoort. Dat kunnen we met grote zekerheid zeggen. Niet alleen in de autowereld, maar ook op tv, in de muziek en qua inrichting van onze huizen. Gooi er een sausje van de jaren 80 over en iedereen koopt het.

We zien het natuurlijk aan de MINI. In 2001 kwam de nieuwe interpretatie daarvan naar Nederland en tot de dag van vandaag is dat een enorm succes. Dat geldt ook voor de Fiat 500. Die werd door zijn guitige retrolook bij vrijwel iedereen een geliefd model.

En anno nu hebben we de Renault 5 en de Twingo die hoge ogen gooien als het op retromobielen aankomt. De 5 scoort als een malle en van de aangekondigde Twingo wordt zo mogelijk nog meer succes verwacht. Maar daarom zijn we hier benieuwd, welk icoon zouden ze nog meer in een nieuw jasje moeten steken?

Op de redactie zijn we ook losgegaan qua ideeën. Welk icoon verdient een tweede leven met de looks van 2025? Daar kwamen wel wat leuke voorbeelden uit. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Porsche 944, ook te zien bovenaan dit artikel? Zoals hij hier zo staat mag hij van ons direct in productie.

Of deze, mijn persoonlijke favoriet. De Golf I cabriolet, inclusief aardbeienmandje en de spierwitte lederen bekleding. Over iconen gesproken.

Of misschien de Renault 16? Die werd in de comments onder deze post meer dan eens genoemd. Onze vriend Chat GPT probeerde ook van deze suggestie een moderne interpretatie te maken, oordeel zelf over het resultaat.

Nog een icoon is natuurlijk de Mercedes-Benz W123. De kilometervreter uit de seventies en eighties. Niet kapot te krijgen en daarom dus uitermate geschikt voor een eerbetoon in de vorm van een nieuw leven. In een ander jasje dus.

Maar wat zou je zelf willen aandragen? Welke oude auto moeten ze wat jou betreft vernieuwd uitbrengen? De Saab 900 misschien? De Volkswagen Kever… Oh wacht.

Goed, laat het weten, vinden we keileuk! En misschien komt jouw suggestie ooit wel in de showrooms, @wouter kent natuurlijk alle hoge piefen uit de autowereld en geeft alles graag aan ze door!