Luxe premium wagen voor tweeverdieners (45K): AB Advies

Lekker man, een luxe premium wagen met een toereikend budget.

Het is bijna niet te bevatten voor petrolheads, maar er zijn dus mensen die de auto niet op nummer 1 hebben staan als het gaat om uitgeven. Die denken aan triviale dingen als een huis kopen, kinderen, meubelen of andere hobby’s.

Nu is dat ook niet zo gek, autorijden is in Nederland relatief onbetaalbaar. Het is dermate kapot belast dat je voornamelijk het begrotingstekort aan het dichtrijden met je auto. Dus ja, waarom de zaak steunen?

Luxe premium wagen voor hardwerkende tweeverdieners

Nou, omdat je er hard voor werkt en je gewoon een leuke auto wenst. Dat is een beetje het het geval met Terrence. Hij en zijn vrouw zijn wonen in de Amsterdam en hebben nu een Fiat 500. Reuzehandig daar, natuurlijk. Maar na jarenlang hard werken willen ze een mooie luxe premium wagen: groter, luxer, sneller en comfortabeler.

Aangezien ze ook beiden in Amsterdam werken, hoeft de auto daarvoor niet gebruikt te worden. Ook gaan ze geregeld met een vliegvakantie, dus daar zal de auto ook niet voor ingezet worden. Nee, het gaat vooral om alle andere kilometers, dus af en toe met de neefjes en nichtjes op pad, familiebezoekjes, plezierritjes.

Oh, en uit ervaring kunnen we mede delen, als de auto leuk genoeg is, ga je zelf een autovakantie inplannen. Kortom, kunnen we even helpen zoeken op Marktplaats naar een luxe premium wagen voor twee personen? Maar natuurlijk!

De wensen en eisen voor een luxe premium wagen kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Fiat 500 Koop / lease: Koop Budget: €35.000-45.000 Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine/Hybride Reden aanschaf andere auto: Willen naar een grotere luxere auto Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken / modellen: Nee, wel vonden we BMW, Mercedes en Lexus mooi. No-go merken / modellen: SUV’s

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,374 per liter benzine

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Lexus RC300h F-Sport Premium (AVE30)

€ 42.500

2020

40.000 km

Wat is het?

We beginnen maar meteen met de meest geschikte kandidaat en dat is deze Lexus. Als het gaat om gebruik in Nederland, is dit in een winnaar. De Lexus RC is in feite een coupé op basis van de Lexus IS. Een verschil is dat de RC veel meer een eigen gezicht heeft. In dit geval is het de ‘300h’, de V8 uit de RC-F valt buiten budget. Het interieur is verrassend fraai en verfrissend niet-Duits. Het ‘F-Sport’-pakket heeft de auto niet nodig (het is ernstig misplaatst, deze auto is alles behalve sportief, maar het smoelt wel prima).

Hoe rijdt het?

Deze Lexus is niet sportief! De balans is zeker niet onaardig, maar als je er echt voor gaat zitten, merk je dat de auto er niet op afgesteld is. De aandrijflijn ontbeert echt elke vorm van dynamiek. Een Atkinson-viercilinder met elektromotor is ook niet echt een pretpakket. Echter, wil je relaxed toeren, dan is het meer dan voldoende. Ook op het tripje door Duitsland haal je zonder morren die 200 km/u wel, maak je je maar geen zorgen.

Kosten

Verbruik: 1 op 16

Brandstofkosten: € 124

Gewicht: 1.710 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 105

Totale kosten per maand: € 329

Onderhoudsprognose:

Hier gaat de Lexus punten scoren, zo schatten wij in. En verrek, na wat uitgebreid empirisch onderzoek kunnen we namelijk concluderen dat een innige relatie met de lokale Lexus-werkplaatschef niet de mogelijkheden zal behoren. Ze staan te boek als zeer betrouwbaar. Met het juiste onderhoud kunnen deze auto’s nog jaren mee en daarna kan de volgende eigenaar er van gaan genieten.

Afschrijvingsprognose:

In het begin schrijven Lexussen relatief veel af. Ze zijn beduidend minder populair dan hun Duitse tegenstrevers. Gelukkig heeft de eerste eigenaar al wat afschrijving gepakt. Op een gegeven moment komt de consument erachter dat een Lexus betrouwbaar is en groeit de vraag. In dit geval denken we dat de afschrijving nog wel eventjes door zal zetten. Dat is ook inherent aan een auto van 45 mille, uiteraard.

Jaguar XF Sportbrake 25t R-Design (X260)

€ 41.955

2020

45.000 km

Wat is het?

We weten het: een Jaguar XF is eigenlijk veel te groot natuurlijk voor twee personen. Maar stel dat je een auto gaat kopen om nooit meer weg te doen? Die neefjes en nichtjes gaan groeien als kool natuurlijk. We stonden er verbaasd van dat je een XF Sportbrake van dit bouwjaar al hebt voor dit geld. Het is waanzinnige value for money. Het is namelijk een tweede generatie XF, met een sterk verbeterd interieur. In dit geval is het een R-design, wat ‘ie niet echt nodig heeft maar het ziet er zeker sportief uit.

Hoe rijdt het?

Achterwielaandrijving en een lange wielbasis. Dat is een garantie voor ultieme rust aan boord. De isolatie is ook dik voor elkaar. Je hoort dat geen zespitter is, maar de motor is niet nadrukkelijk aanwezig. Het meest indrukwekkend is de demping, de XF voelt nooit slap aan (zoals een Mercedes-Benz E-Klasse en BMW 5 Serie dat wel doen), maar blijft zeer comfortabel. Erg knap. De prestaties zijn gewoon prima. Automaat is ook geweldig, fijner dan de CVT in de Lexus.

Kosten

Verbruik: 1 op 10,65

Brandstofkosten: € 186

Gewicht: 1.705 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 401

Onderhoudsprognose:

We hebben het hier over een auto met 45.000 km, dat betekent dat deze Jaguar er nog een hele tijd tegenaan kan. Check wel even goed op vocht bij de vloermatten en de kofferbak. Verder is het handig om de motor even te checken op olie,- en/of brandstof lekkage. Niet dat ze allemaal lekken als mijn opa, maar het kan exemplarisch voorkomen.

Afschrijvingsprognose:

Grote Jaguars schrijven hard af en dat is met de XF niet anders. Nieuw was dit genoemde exemplaar bijna het dubbele. Dus die afschrijving is al achter de rug. Helaas gaan Jaguars hard door met afschrijven. Kleine kantnoot: de occasionmarkt zit te wachten op benzine-stationwagons met automaat, niet op enorme crossovers. Dus in vergelijking met een even oude F-Pace zien we het ietsje zonniger in.

Mercedes-Benz E200 Cabrio Premium Plus AMG (A238)

€ 44.850

2018

75.000 km

Wat is het?

Een echte E-Klasse! Waar de CLK’s, E-klasse ‘A207’ en de huidige CLE’s gewoon C-Klasses zijn, is alleen deze generatie een echte E. Het is extra verwarrend omdat er ook een C-Klasse Cabrio is en die valt ook in het budget. Maar kies deze. De E-Klasse voelt aan alles hoogwaardiger aan (omdat ‘ie dat ook is). In het interieur is er meer ruimte (de C is wel érg krap) en over het algemeen is de uitrusting beter voor elkaar, zeker in deze ‘Premium Plus Line’ met het AMG-sportpakket. Die laatste zorgt voor nauwelijks extra dynamiek, maar geeft ‘m net dat beetje extra visuele présence.

Hoe rijdt het?

Het is slechts een E200, maar voor Nederland is dat echt prima. En in Duitsland ben je alsnog geen stumpert hoor. Zeker dankzij de 9G-Tronic automaat komt de motor over als meer dan adequaat. Normaal en vlot rijden zijn prima mogelijk. Als je vlot rijdt heb je iet het idee tekort te komen, tenzij je nog wat sneller wil. Dan merk je dat halfgas al bijna volgas is (hebben meer auto’s tegenwoordig). Nee, wat de auto zo fijn maakt is de rust aan boord. Dakje op, On The Beach van Chris Rea aan zetten, zonnetje op je bol. Genieten.

Kosten:

Verbruik: op 11,53

Brandstofkosten: € 172

Gewicht: 1.655 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 125

Totale kosten per maand: € 397

Onderhoudsprognose:

Deze Mercedes-Benz heeft al wat meer kilometers gelopen in vergelijking met de anderen, is wat ouder en complexer. Dit betekent simpelweg wat meer onderhoud. Maar ja, met de kilometers die jullie maken valt dat allemaal heel erg mee, natuurlijk. Het is een cabrio, dus daar komt wat cabriospecifiek onderhoud bij kijken.

Afschrijvingsprognose:

Hier ga je wat winnen. Een Mercedes-Benz cabriolet met benzinemotor, automaat, AMG-pakket en dikke uitrusting? Dan zit je de komende 20 jaar wel goed. Zeker als je er niet te veel mee gaat rijden, zul je ‘m altijd wel gunstig door kunnen verkopen. Dat gezegd hebbende, je zult wel degelijk gaan afschrijven, zeker het eerste gedeelte. Het valt dus heel erg mee.

YOLO: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

€ 44.450

2017

145.000 km

Wat is het?

De ultieme auto voor veel Autoblog-lezers. In elk geval voor deze scribent. Het is de ultieme versie van de ultieme sportsedan (de Alfa Romeo Giulia, natuurlijk). Je kunt ook gewoon gaan voor een veel nieuwere 2.0T met minder kilometers. Die past beter qua keuze. Maar ja, dat is bij lange niet zo leuk.

Hoe rijdt het?

Beter dan een BMW M3. Mogen wij dat zeggen? Ja, dat mogen wij zeggen. Het is een geweldig rij-ijzer. Heel veel sneller voelt ‘ie niet aan in vergelijking, maar dat is het punt niet. De balans, lichtvoetigheid en met name de besturing zijn prettiger bij een Quadrifoglio. Het geluid is ook eigenzinniger (we gaan niet ‘mooi’ noemen). Ondanks dat de auto bijzondere prestaties biedt (307 km/u topsnelheid), is de Giulia Quadrifoglio een geweldige auto om te rijden op lage snelheden. Alsof je met een compacte vierdeurs Ferrari op pad bent, wat het eigenlijk ook (een beetje) is, want de ontwikkelingschef van de Giulia Quadrifoglio was voorheen verantwoordelijk voor de Ferrari 430 Scuderia en dat voel je. Check hier de rijtest met een verliefde @wouter.

Kosten:

Verbruik: 1 op 8,44

Brandstofkosten: € 235

Gewicht: 1.695 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 160

Totale kosten per maand: € 495

Onderhoudsprognose:

Alfa Romeo’s worden onterecht de hoek in gedrukt dat het niet zo goed of niet zo betrouwbaar en degelijk is als een Duitse auto. Dat is kwats. Duitse, Britse en Italiaanse auto’s zijn allemaal gewoon erg kwetsbaar, zeker als je gaat voor heel snel en luxe. Dat moet je simpelweg bijhouden. Dat is bij de Quadrifoglio niet anders. Die hebben extra liefde nodig. Sowieso, rustig warm rijden en de interval van de oliebeurtjes halveren doet wonderen. Check ook even het aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose:

Wat je uitgeeft aan onderhoud, win je hier weer een beetje terug. Het is niet zo dat een onderhoudsbeurt van 5 mille je ook 5 mille oplevert bij verkoop. Wel is het zo dat een goed onderhouden auto aanzienlijk makkelijker zal verkopen. Als je de auto een paar jaartjes hebt en niet al te veel hebt gereden, is de kilometerstand in relatieve zin niet meer zo hoog. De Giulia Quadrifoglio zal zeker nog ietsje gaan zakken, maar we zien ‘m niet door een ondergrens heengaan, om eerlijk te zijn.

Conclusie luxe premium wagen

En wat moet je nu doen? Met dit enorme budget kun je met gemak alle kanten uit. Dus zorg ervoor dat je iets kiest dat ook een beetje leuk en afwijkend is. In principe voldoen alle auto’s. Ondergetekende zou de Giulia pakken als geld niet uitmaakte, maar die E200 is wel een geweldige luxe premium wagen zoals het bedoeld is. Maximaal genieten. Mag ook wel als je jarenlang hard gewerkt hebt.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto.