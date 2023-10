Bijtellingsknallers van weleer: zijn ze interessant?

We kijken naar de bijtellingsknallers van weleer. Zitten daar nog leuke occasions tussen?

Bij de EV10daagse kunnen we best kijken naar wat auto’s die ook benzine nodig hebben. Het is een hele transitie en niet iedereen kan elektrisch rijden. Als je geen auto van de zaak hebt of als je veel lange stukken moet rijden. Of als de gemeente nog niet overal laadpalen bij jouw huis heeft neergezet.

Een PHEV was 10 jaar geleden een opstapje naar de elektrische auto. Maar om die auto’s af te doen als te oud en overbodig, is natuurlijk zonde. Vaak zijn ze – bij juist gebruik – alsnog een stuk zuiniger dan hun vergelijkbare broeders op benzine (of satansap).

Bijtellingsknallers van weleer

En ondanks dat de extreme subsidies op deze auto’s al lang niet meer gelden, is er nog zoiets als het halftarief. Dat geldt alleen voor auto’s die een CO2-uitstoot hebben van 1 tot 50 gram per kilometer. Voor auto’s die daarboven zitten, betaal je het volle tarief en dat is helaas vaak hoger, dankzij de extra elektromotor en de accu’s. Dus het is sowieso zaak om per auto even goed uit te zoeken.

Dus ook in 2023 zijn die bijtellingsknallers van weleer nog best interessant! We hebben gekeken naar enkele ocassions. Mocht je de voorgestelde prijzen aan de hoge kant vinden, het zijn exemplaren die bij een garage staan met om en nabij de anderhalve ton op de klok. Uiteraard staan er (veel) goedkopere auto’s met (veel) hogere kilometerstanden.

Chevrolet Volt (Opel Ampera)

2011-2015

Wat is het?

Een van de eerste bijtellingsknallers van weleer. Het is een Opel Ampera met Chevrolet-badge! Of andersom. Af en toe maakt General Motors een zeer vooruitstrevend product. Toegeven, het was een ‘moetje’. Omdat GM veel staatssteun nodig had om te overleven na de kredietcrisis, was een van de tegenprestaties dat ze een milieuvriendelijkere auto gingen maken. Chevrolet maakt nu geen Volt (of Bolt) meer. Wel een hoop pick-ups met V8.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

Zo rond de 10 mille beginnen de exemplaren die niet astronomisch veel gelopen hebben.

Is het een goede occasion?

Ja! Verdomd goed! Ze rijden best prima en mits je de techniek op de juiste manier gebruikt, zijn ze ook best zuinig. Het is een auto die erg goed aansluit bij De Nederlandse Rijstijl. Op de Autobahn of op een B-weg is de Volt hopeloos misplaatst. Het interieur is wel serieus ‘knaak’. De Opel Ampera is ietsje mooier. Ook van binnen. Handig: met 27 gram CO2 per km geldt voor deze auto het halftarief!

Toyota Prius Plug-in Hybrid (XW30)

2011 – 2016

Wat is het?

Een Toyota Prius met een stekker. Eigenlijk is het heel erg raar dat Toyota er 3,5 generatie voor nodig had om een stekker op een Prius te bedenken. Het is zo spannend als drie tabletten Valdispert Extra Sterk.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

15 mille! Dan heb je een Prius PHEV uit 2013 met 130.000 km op de klok.

Is het een goede occasion?

Ja, reuze. Het is immers een Toyota. Het is niet bepaald een inspirerende auto om in te rijden, integendeel. Het ding doet echter wat ‘ie moet doen. De 4.4 kWh van Panasonic zal bij lange na niet zijn oorspronkelijke range halen. Maar het is vooral handig met het in- en uitrijden van een stedelijke omgeving. En vergeet niet dat het de Prius is een zeer efficiënte auto is. Niet een enorme SUV met toevallig een elektromotor ter compensatie. Ook hier heb je het voordeel van het halftarief!

Fisker Karma

2011 – 2013

Wat is het?

Bloedmooie deugsedan uit de tijd dat we dachten dat een EV een stap te ver was. Na het tekenen van de Model S ging Fisker voor zichzelf beginnen. De Fikser Karma is een soort rijdende concept car. Omdat het een PHEV was, ging men ervan uit dat deze auto populairder werd dan de Tesla Model S. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

Toch nog een hoop geld hoor, 35 mille voor dit exemplaar uit 2012 met 135.000 km op de klok.

Is het een goede occasion?

Het is een soort rijdende concept car. Dus op die gave lijnen, wielen en bekleding na, is het een een matig in elkaar geschroefde auto. Voor die benzinemotor kun je bij de Opel-dealer terecht, want de Ecotec (LNF) motor is gewoon afkomstig uit de Opel GT. Helaas is de CO2 uitstoot nét te hoog voor het halftarief. Zeker omdat ‘ie 2.405 kg weegt…

Volkswagen Golf GTE (5G)

2014 – 2017

Wat is het?

De GTI, maar dan elektrisch. Althans, zo werd het door de marketing-afdeling gebracht. Dat is niet helemaal het geval, maar het is wel degelijk een toffe Golf. Veelal lekker dik aangekleed (een kale GTE is alsnog best compleet). Een van de meest populaire bijtellingsknallers van weleer, want het land staat er namelijk nog altijd vol mee.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

Nog best een hoop. Het begint vanaf tien mille, maar dan heb je een VW met een km-stand en ‘wat werk’. Voor 16 mille heb je een redelijk lekker uitgevoerd exemplaar met 150k op de klok.

Is het een goede occasion?

Nou ja, op zich wel eigenlijk. Het is namelijk gewoon een dikke Golf. Helemaal leuk is als je ‘m naar een tuner als Van Vught Tuning brengt, die halen er namelijk een systeemvermogen van meer dan 300 pk uit. Tegelijkertijd kun je er alsnog 1 op 20 mee rijden en zuiniger als je geregeld laad. Die accu was niet groot en dat is alleen maar minder geworden met de jaren. Ook lekker: halftarief voor de motorrijtuigenbelasting!

Mitsubishi Outlander PHEV

2012 – 2015

Wat is het?

De meest Nederlandse auto van alle bijtellingsknallers van weleer. De derde generatie Outlander is in veel opzichte de mindere ten opzichte van zijn voorganger. Het is in feite een elektrische auto, de motor dient als range extender. De accu is niet al te denderend, dus de Atkinson Cycle 2.0 viercilinder (later een 2.4) moet constant zijn best doen om de gang erin te houden.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

Voor 15.000 euro heb je er eentje met 130.000 km op de klok.

Is het een goede occasion?

Ja en nee. Ja, want deze Mitsubishi is een Japanse auto en als je relatief rustig rijdt en veel kan laden, is ‘ie ook best zuinig. Maar ja, na de 60 maanden bijtelling knallen is het niet echt een liefhebbersauto geworden. We zijn benieuwd hoe de gierigaards ervoor gezorgd hebben. De accu degradeert snel, waardoor je maar letterlijk een paar kilometer elektrisch kunt rijden. Maar op zich zijn het best betrouwbare auto’s die veelal compleet zijn aangekleed. Dus een perfecte familieauto en je maakt aanspraak op het halftarief.

Mercedes-Benz S500e (V222)

2014 – 2017

Wat is het?

In het hogere segment kan men ook wel een paar financiële voordelen waarderen en dit was de eerste Mercedes hybride nieuwe stijl. Verwar ‘m niet met de S400 hybrid, dat is geen PHEV. Het is een S-klasse, dus een enorm dikke auto. Zeker voor gebruik in Nederland is het meer dan voldoende. Op de Autobahn blaf je ook met gemak mee met het dikke spul.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

45 mille slechts. Dan heb je er eentje met 135.000 m op de klok.

Is het een goede occasion?

Deze auto’s zijn nu ook al rond de 9-10 jaar oud (de eerste exemplaren), dus de hoge kosten komen eraan. Althans, relatief gezien ten opzichte van de verkoopprijs. Het blijft een auto die nieuw veelal anderhalve ton kostte met wat opties. Je hebt helaas ook geen halftarief meer, alhoewel het gewicht van 2.115 kilogram redelijk meevalt in vergelijking met bovenstaande Fisker. Het is ook altijd een ‘Lang’, dus met extra ruimte voor de achterpassagiers.

Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid

2013 – 2018

Wat is het?

Die andere megapopulaire PHEV naast de Outlander. Als je denkt aan bijtellingsknallers van weleer, dan komt deze V60 bovendrijven. Ondanks dat het beide PHEV’s zijn, kan het concept niet anders zijn bij deze Volvo. De V60 D6 heeft een vijfcilinder dieselmotor die de voorwielen aandrijft. De elektromotor doet de wielen op de achteras. Er is dus geen fysieke as naar achteren. Dat merk je ook als je met de gepatenteerde Autoblog-huisstijl gaat rijden. Later kwam er ook een iets minder potente D5 PHEV.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

18 mille voor een exemplaar met anderhalve ton op de klok. Dus ze zijn nog altijd best prijzig. Veel exemplaren hebben (veel) meer gelopen. Dat hoeft niet meteen erg te zijn, dit zijn typische auto’s voor veelrijders.

Is het een goede occasion?

Het is een typische auto die tot 70% van zijn kunnen lekker rijdt. Daarboven wordt het wat onhandig en komen de conceptuele nadelen bovendrijven. Het zijn echter geweldige reisauto’s voor de lange afstand, maar ja, dat geldt voor de reguliere diesels ook. Voordeel is wel dat deze Euro 6 zijn, dus je kan nog eventjes de binnenstad in. En je hebt het voordeel van het halftarief, bij een diesel tikt dat lekker aan.

Porsche Cayenne S e-Hybrid (958)

2014 – 2018

Wat is het?

Een enorm tegenstrijdige auto. Bij een dikke, dure, benzineslurpende en luxe SUV denkt men vaak aan een Cayenne. Maar de e-Hybrid is de zuinige versie. De benzinemotor is afkomstig van een Audi S4, de 3.0 met mechanische compressor. Daar is dan een elektromotor aan gekoppeld. In tegenstelling tot de plug-in Volvo’s heeft deze auto wel ‘echte’ vierwielaandrijving.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

43 mille voor een exemplaar uit 2015 met 150k op het klokje.

Is het een goede occasion?

Ja, zij het een dure om rijdend te houden. Porsche-onderhoud is niet goedkoop, zeker niet als je het bij de dealer laat uitvoeren. En met zo’n complexe auto is dat wel raadzaam. Een gewone Cayenne S rijdt veel sportiever: lichter en een veel giftigere aandrijflijn. Maar als je kijkt naar deze vroege PHEV’s, is dit alsnog een van de best rijdende. Nadeel: geen halftarief.

BMW 225xe Active Tourer iPerformance (F45)

2016 – 2018

Wat is het?

Een BMW met driecilinder motor en voorwielaandrijving. Maar die aandrijflijn is wel pittig, want met 224 pk en 385 Nm heb en vierwielaandrijving is het een vlotte auto. In 6,7 knalt deze Maxi Cosi-houder naar de 100 km/u. Zie het niet als de BMW die je jezelf altijd hebt beloofd, maar als je een opvolger zoekt voor je Touran. Dan is deze 2 Serie een uitstekend alternatief.

Wat kost een exemplaar tegenwoordig?

Ongeveer 17,5 mille als het niet meer dan 150k op de klok mag hebben staan (zoals deze). De prijzen lopen ver uiteen, overigens. Een volle M-Sport kan zo duizenden euro’s duurder zijn.

Is het een goede occasion?

Ja, toch wel. Ze zijn namelijk echt heel erg zuinig, ruim, praktisch en je mag het niet zegge, het rijdt ook best geinig. Zo lang je het maar niet vergelijkt met een E30 M3 ofzo.

Kortom: in veel gevallen kan het zeker lonen om een bijtellingsknaller van weleer te overwegen. Probeer waar mogelijk de accu degradatie te controleren. Dat is in veel gevallen namelijk een enorm hoge kostenpost die eraan zit te kopen. Ook valt op dat ze niet héél erg goedkoop zijn. Maak dus altijd even een berekening om te checken of je daadwerkelijk financieel voordeel ondervindt. Wat ons wel opviel, in veel gevallen zijn de PHEV’s altijd geleverd in de luxere uitvoeringen. Dus het uitrustingsniveau is vaak al wat hoger. Daarnaast is er altijd een automaat aanwezig. Ook wel lekker.