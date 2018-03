Maak de Blitz met deze gelimiteerde Irmscher

Scheur in recordtempo van de bouwplaats naar de snackbar met deze dikke bus.

Dikke bussen, we houden ervan. Noem het het A-Team syndroom. Iedereen van mijn generatie én alle RTL7-kijkers hebben er als kind weleens van gedroomd om met een paar matties in een luxe bus de wereld door te crossen en criminaliteit weg te schoppen in ruil voor cold hard cash. Maar ja, als je wat ouder wordt, krijg je andere prioriteiten.

Toch zijn er enkele gelukkigen die de droom levend kunnen houden. Stel dat je bijvoorbeeld werkt in de bouw en je jezelf dagelijks met wat collegae vervoert in een werkbus. Waarom voor een saaie witte van gaan, als je ook in een echte blepper rond kan toeren?

Opel had dat al aardig voor elkaar met de Vivaro. Er was immers al een Irmscher Style pakket voor beschikbaar. Maar er is nu ook een heus speciaaltje verkrijgbaar: de Vivaro Irmscher. Deze wordt gemaakt in een oplage van slechts 200 stuks. Een toekomstig collector’s item dus.

De Vivaro Irmscher is uitgevoerd met Opel Motorsport als thema. Dit betekent een zwarte grille, voorspoiler, sideskirts en dakspoiler, plus bestickering in Opel Motorsport-kleuren en glasslook-panelen. Deze glasslook-panelen zijn nodig omdat de Irmscher Vivaro ofwel een ‘gesloten bestel’ is, of een dubbele cabine heeft. Normaal heb je dan zo’n plastic-look aan de zijkant, maar in dit geval dus niet. Verder is de Vivaro Irmscher voorzien van instapverlichting en is het interieur bekleed met eco-leder inclusief sportieve kleuraccenten. Het zit- en rugvlak van de stoelen zijn voorzien van alcantara.

Onder de kap zit uiteraard geen instapdiesel, maar een beest van een 1.6 CDTi biturbo met 145 pk. De vanafprijs bedraagt 29.199 Euro voor de gesloten bestel exclusief BTW en BPM. De dubbele cabine doet ruim drie ruggen extra. Check of je dat de moeite waard vind, in de gallery met gare renders hierboven.