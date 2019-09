Hyundai’s nieuwste concept ziet er vrij Europeaans uit

En dat is helemaal zo vreemd niet.

Doorgaans is het vrij eenvoudig te bepalen waar een specifieke auto precies vandaan komt, maar tegenwoordig vervagen de lijnen steeds vaker. Koreaanse merken als Hyundai en Genesis trekken bijvoorbeeld geregeld ontwerpers aan die voor westerse fabrikanten hebben gewerkt. Toch is het niets iets totaal nieuws: 45 jaar geleden kwam Hyundai bijvoorbeeld op de proppen met een door Giugaro ontworpen conceptauto. Op de IAA in Frankfurt komt het merk met een ode aan die auto.

Het lijkt daarmee de goede kant op te gaan bij Hyundai, als we zo kijken naar het gebied van styling. De 45 Concept moet namelijk de eerste stap zijn richting het verwezenlijken van een nieuwe designtaal. Als we de Koreanen mogen geloven, dan zullen zijn auto’s in de toekomst eenvoudiger worden vormgegeven. Vergis je niet: dit gebeurt wel op een aantrekkelijke, zelfs sensuele wijze.

Autoblog voelt er wel iets voor, die hoekige, simplistische vormen. De naam van het studiemodel is overigens niet alleen een verwijzing naar het eerdere concept uit 1974, maar ook naar de hoeken van de voor- en achterkant: deze zijn, je raadt het al, 45 graden. Neat!