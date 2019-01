Belgische CEO doet goede zaken met dit automerk

Niet alleen Tesla is een interessante nieuwe speler in het automobiele veld.

Ja, het is indrukwekkend te noemen hoe Tesla vanuit niets een zeer bekend en sterk automerk is geworden. De Amerikaanse autofabrikant is daar zeker niet de enige in. Het Chinees-Zweedse Lynk & Co heeft een uitstekend jaar achter de rug, wat het interessant maakt om het relatief nieuwe automerk in de gaten te houden.

In tegenstelling tot Tesla, is Lynk & Co niet vanaf de grond opgebouwd. Het automerk heeft Geely als financiƫle vader achter zich staan. Onder leiding van de Belgische CEO Alain Visser is het echter verbluffend te noemen wat Lynk & Co nu al voor elkaar heeft gekregen. Het automerk is drie jaar geleden begonnen. Vandaag de dag omschrijven ze zichzelf als het snelstgroeiende automerk ter wereld.

In 2018 opende Lynk & Co 221 ‘dealers’ in China. Dit zijn niet alleen traditionele autodealers, maar vooral verkooppunten die je bijvoorbeeld in een winkelcentrum kunt aantreffen. Polestar hanteert eenzelfde strategie. Niet geheel toevallig vallen beide merken onder hetzelfde concern.

Door jezelf als automerk tussen de mensen te begeven in plaats van een locatie op een afgelegen industrieterrein is een winnende strategie. Op dit moment verkoopt Lynk & Co alleen nog in China auto’s. In 2018 verkocht het merk 120.414 auto’s. Best knap te noemen voor een merk dat vijf jaar geleden nog niet bestond. Bovendien is de keuze beperkt tot nog maar twee modellen, de 01 en de 02. Een SUV en een crossover.

De verwachting is dat Lynk & Co de komende jaren nog flink gaat groeien. Er komen nieuwe modellen aan (o.a. 03 sedan, 04 hatchback) en volgend jaar gaat het automerk op de internationale toer. Dan moet het veroveren van Europa gaan beginnen. De eerste dealers komen in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Stockholm, Londen en Barcelona. Dan is hier de vraag of Nederlanders het aan gaan durven om daadwerkelijk een Lynk & Co te kopen. Onbekend maakt onbemind voor sommigen onder ons..