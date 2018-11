Maak zalige espresso met deze Porsche flat-six

Maakt het nou uit dat 'ie niet bij je opaalblauwe keuken past?

Het is haast ongelooflijk hoever de markt van producten voor welvarende petrolheads inmiddels is uitgediept. Van nietszeggende kunststukken tot schaalmodellen die duurder zijn dan daadwerkelijke auto’s, in iedere niche zijn er wel peperdure voorbeelden te vinden. Ook op het gebied van koffie komen de benzinesnuivers schijnbaar niets te kort.

Hardcore-lezers van Autoblog zijn hier natuurlijk al lang en breed van op de hoogte, want het bedrijf achter deze espressonmachines, Super Veloce, hebben we eerder eens onder de aandacht gebracht. Destijds had de fabrikant een reeks V10- en V12-motoren in het gamma. Vandaag de dag biedt het bedrijf nog meer verschillende “motorblokken” aan dan eerst en deze flat-six is de nieuwste toevoeging.

De espressomachine, die overigens gewoon werkt met koffiecapsules, is in dit geval gebaseerd op de luchtgekoelde krachtbron uit de Porsche 993 GT2 raceauto. Deze capsules dienen achterin de motor te worden gestoken. Aan de kant waar de koppeling behoort te zitten, komt de koffie vervolgens in het kopje terecht.

Super Veloce bouwt in totaal 993 (get it?) exemplaren van de espressomachine. Over prijzen wil de fabrikant het niet hebben. Dat gezegd hebbende, momenteel kost de goedkoopste machine die ze aanbieden meer dan 12.000 euro. Goedkoop is het dus allerminst.