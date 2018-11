Doorgeroeste Mini Cooper S verkocht voor flink bedrag

Zelfs de kleine Brit is slachtoffer van "de bubbel" geworden.

Dankzij de nog altijd bestaande klassiekerbubbel beginnen zelfs de prijzen van oude Mini’s naar akelige hoogtes te kruipen. In Groot-Brittannië kwam hiervan een overduidelijk voorbeeld aan het licht. Aan de andere kant van Het Kanaal werd deze week een vreselijk doorgeroeste Mini Cooper S* geveild voor een relatief groot bedrag.

De auto is recentelijk afgehamerd bij een veiling van het Britse Mathewsons voor niet minder dan 20.000 pond. Dit terwijl het veilinghuis aanvankelijk een prijsklasse van 3.000 tot 10.000 pond had voorspeld. De veilingmeesters kwamen tot deze voorspelling na het zien van de zeer treurige staat waarin de auto zich verkeerde. Omdat de Cooper S in 1978 in een schuur was gezet en daar niet was uitgehaald, was het koetswerk voorzien van liefst 40 jaar aan roest.

“The Mini had been parked in the garage of a 1930s home for the past 40 years. Over the years the garage roof had collapsed and the Mini essentially became a shed within a shed, with the boot and rear used to store kindling. But despite the condition it is a genuine Mini Cooper S which is why there was so much hullabaloo.”

Het individu dat de Mini Cooper S op de kop heeft getikt, zal de komende tijd dus een flinke hoop tijd, energie en geld in de auto moeten steken. Volgens het veilinghuis zitten er nog wel enkele delen op die gered kunnen worden, maar de nieuwe eigenaar zal voor tienduizenden ponden in zijn aanwinst moeten steken om er een rendabele investering van te maken. Blijkt het eindresultaat overeen te komen met het origineel, dan kan hij overigens nog een aardige som voor zijn Mini verwachten. Tegenwoordig gaan de fraaiste exemplaren voor om en nabij de 50.000 pond (~ 57.000 euro) van de hand. (Bron: The London Economic)

*Beeld: verroest stel auto’s, waaronder een MINI Cooper, achter een hek, via @maurice16