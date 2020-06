Autoblog garage: alle kosten van de Alfa 159!

De bedragen zullen u verteld doen staan. Alle kosten van de Alfa 159 op een rij!

Onze Alfa Romeo 159 heeft de gemoederen nogal bezig gehouden. Het idee was natuurlijk ridicuul. Koop een Alfa van de sloop en ga er enorm veel mee rijden. Dat is echter wel precies wat we gedaan hebben.

Voordat we het bedrag laten zien en alle kosten bespreken, laat één ding duidelijk zijn. Er is veel met de auto gereden en het risico om stil te vallen moest minimaal zijn. Een proef is leuk, maar dit was geen opname van een TV-programma, maar gewoon de enige auto voor onze deur. Bij de aflevering van de auto ging er het een en ander mis, maar sindsdien heeft de 30-TG-VN geen kik gegeven. Starten, lopen en rijden.

Dat er achterstallig onderhoud verholpen moest worden, was duidelijk. De keuze werd gemaakt om het zo spoedig mogelijk en zo goed mogelijk te doen. Geen uitstel, meteen aanpakken en dus met goede onderdelen. Als er een upgrade mogelijk was, werd daarvoor gekozen. We beginnen met het lijstje met dingen die allemaal gedaan zijn. Alles bij elkaar. Vervolgens gaan we het opdelen en kijken hoeveel het nu daadwerkelijk kost als je een oudere auto gaat kopen en hiermee blijft rijden.

Onderhoud

In principe vind ik dat je nooit op onderhoud moet besparen. Houd altijd een bedragje per maand apart voor onderhoud, zodat je elk jaar/half jaar wat kunt laten uitvoeren. Gelukkig hadden we een geweldige garage, een lokale Alfa specialist. Voorbeeld: het subframe was gefixt toen ze de bak reviseerden. Daar kon voor 1.500 een nieuw subframe op of voor 400 een gereviseerde, maar met een uurtje lassen was het euvel ook verholpen. Tip voor 159 rijders: haal die bodemplaat onder motor weg, daardoor kan het vocht niet weg en roest het subframe. 159’s zonder bodemplaat hebben er namelijk géén last van.

Nu kon er overigens wel bespaard worden. Ga naar een eenvoudige garage. De 159 is een oude auto. Ook liet ik altijd alles vervangen dat niet door de ballotage kwam. De koppeling had 700 euro lager kunnen uitvallen als ik alleen de koppelingscilinder liet vervangen. En de kosten van de Alfa 159 reparaties konden lager als ik ‘m naar de dorpsgarage had gebracht in plaats van een Ferrari-grutter.

Kijken we puur en alleen naar onderhoud, valt het mee. 500-600 voor een beurtje is te doen en een realistisch bedrag voor een dergelijke auto. Het enige wat echt slecht is aan de 159, zijn de draagarmen. Ze gaan zeer geregeld stuk, er zijn er veel van en sommigen zijn erg prijzig. Gek genoeg ging het na het monteren van de velgen en Bilstein kit een stuk beter.

Upgrades:

Velgen en banden

De Prodrive velgen waren de eerste upgrade. Het is puur psychologisch, maar het is de eerste stap om de auto naar je eigen smaak te maken. De Prodrive velgen vind ik nog steeds bloedmooi. Het voordeel is dat ze een stukje lichter zijn dan de 19″ wielen van Alfa zelf, die echt veel te zwaar zijn (pas na de facelift was het beter). Ze waren niet spotgoedkoop, maar absoluut de moeite waard. Temeer omdat ik de velgen met gemak kon doorverkopen voor 1.000 euro, getuige de aanbiedingen onder de voorruit. De Alfa 159 heeft grotere velgen nodig. Op 16″ en 17″ is het allemaal te wollig en afstandelijk. Niet des Alfa’s.

Toch zou ik de Prodrives niet adviseren. Gezien de prijs van de auto, zijn de velgen te prijzig. Vandaar dat je ze vooral op Brera’s en Spiders ziet, waarschijnlijk. Een setje OZ, Team Dynamics of Sparco velgen levert een soortgelijk effect op. Of zoek een setje op Marktplaats en laat de velgen opknappen. Dan heb je grotere wielen voor een fractie van de prijs. Er zit trouwens een verschil tussen wat ik adviseer en zou doen. Als ik weer een 159 zou kopen, zou ik zo weer een setje Prodrives eronder zetten. Zo hypocriet ben ik wel. Over banden kan ik kort zijn. De Bridgestones S003 zijn fijne banden. Progressief en veel grip, het grootste nadeel is de geluidsproductie.

Conclusie: leuk, maar niet doen.

Onderstel

De Bilstein B12 Sportline-kit is verplichte kost. Bijna elke 159 is nu behoorlijk op leeftijd en heeft er al wat kilometers op zitten. De B12 Sportline-kit bestaat uit Bilstein dempers en Eibach Pro veren. Het resultaat is fantastisch. Op slecht wegdek is de auto comfortabeler geworden, ondanks dat de auto 40-50 mm lager ligt. Mocht je het te hard vinden, kun je altijd nog kiezen voor de Bilstein B12 Pro kit. Uiteraard zijn er ook andere aanbieders als Novitec, KW en H&R, die soortgelijke producten leveren en een soortgelijk effect bewerkstelligen. De niet al te lage Alfa 159 kosten stegen zo wel een beetje, maar nieuwe originele veren en dempers kosten niet veel minder.

Conclusie: altijd doen!

Brembo remmen

De remmen zaten eraan te komen, dus hebben we gezocht naar een Brembo remmenset. De ‘Ti;-remmenset paste niet, dus zit de 330 mm kit van een 166 V6 eronder. Ze zijn aanzienlijk beter dan de remmen die eronder zaten. Maar een setje nieuwe schijven en blokken was financieel verstandiger geweest. Maar ja, financieel verstandig handelen is niet echt een frase die van toepassing is op een Alfa Romeo. De 330 mm Brembo’s deden het wel beter dan de oude remmen, maar dat was niet de uitdaging. Stom voordeel wat ik wel leuk vind: ze zien er gaaf uit. Een upgrade naar Ti-remmen zou een oplossing zijn, maar kost meer geld en moeite, want die passen niet een op een. Een setje nieuwe schijven en blokken waren verstandiger, alhoewel de upgrade naar Brembo niet zo gek veel duurder was.

Conclusie: Niet nodig, wel leuk. En veilig (zo verkoop je het aan je vriendin).

Navigatie

Helaas word ik niet door een leverancier gesponsord, maar heb ik de volle 375 euro er zelf voor moeten betalen, (sowieso is alles uit eigen zak betaald). Ik heb dit exemplaar gekozen vanwege de eenvoudige zakelijke styling. De meeste units zijn qua uiterlijk van het kaliber kermisattractie. Het is een aanrader om te kijken naar een dergelijk systeem voor jouw auto met dubbel din. Voor een relatief beperkt bedrag is je auto voorzien van een modern infotainment systeem, voor een fractie van de kosten. Ook lekker, dankzij de 4x55w versterker kun je de audio iets upgraden, want er is ruimte voor verandering met het standaard systeem.

Conclusie: DOEN!

Klein grut:

In de tussentijd heb ik heel veel kleine dingetjes aan de Alfa laten doen. Het klinkt stom, maar het zijn juist die kleine dingen die je elke dag irritant vindt. Het zijn ook de dingen waar je enorm blij van wordt. Het automobiele equivalent van het koelkastlampje vervangen. Deurvangers, gasdrukveren, vale logo’s, verweerde pookknoppen: juist dat soort dingen opknappen zorgt ervoor dat de feestvreugde aan boord wordt verhoogd. Ik heb voor bijna alles gekozen voor origineel eén nieuw. Mijn tip: doe dat alleen als het echt niet anders kan. Bij een 159 volstaat netjes gebruikt of keurige imitatie ook. Voorbeeldje: de pookknop vervangen was 150 euro, keurige imitatie is 70 euro en gebruikt maar in goede staat is 25 euro. De kosten van de 159 konden lager uitvallen.

Conclusie: doen, maar dan jong gebruikt of goede imiatie.

Dit is een willekeurige selectie uit prijzen van klein grut die ik op de factuur voorbij zag komen:

Gasdruk veren (2x) 108,15 Embleem achterklep (1x) 35,56 Pookknop 159,87 Kapje pookknop (echt waar) 20,97 Deurvangers (2x) 73,69 Ruitenwisser set 52,80 Stekker kachelweerstand 18,09 Ruitenwisser rubber 9,23 Draagarm RV (incl korting) 288,78 Brandstoffilter 98,56 Remslangen (2x) 68,17 Interieurfilter 48,47 Oliefilter 21,25 Luchtfilter 30,71

Eindconclusie

Daarmee kunnen we komen tot een heel eenvoudige conclusie. Als je een diesel zoekt, ga voor een late 2.0 JTD in Ti-uitvoering. Dan heb je een later model, sterke motor, betere bak en veel smaakvolle upgrades ten opzichte van het standaardmodel. Het had mij veel moeite en geld kunnen schelen. Aan de andere kant, je moet dan wel even 10 mille stukslaan op een 159 Ti. Ook vind ik het leuker om zelf een auto op smaak te brengen dan een uniek sportpakket te hebben dat iedereen al heeft.

En ook bij een jongere 159 Ti heb je zeker geen garanties dat alles perfect zal verlopen. En dat vind ik dan weer te veel geld voor een toch tien jaar oude 159. Dus het beste compromis is een late 1.9 zoeken met leer en leuke wielen en zo’n 160-170 op de klok voor zo’n 5-6k. En dan Marktplaats in de gaten houden voor leuke 159 onderdelen en upgrades. Dat is waarschijnlijk de sweetspot qua 159’s.

Persoonlijk vind ik het leuker om zelf een auto op smaak te brengen met leuke onderdelen, maar met zo’n sportpaketje ben je wel in één keer klaar. Ook qua artikelen trouwens, dus vandaar dat de volgende auto een blank canvas is geworden om allemaal leuke mee te doen.

Ok, maar wat waren de totale kosten van de Alfa 159?

Alle bij elkaar komen we op het volgende uit:

Omschrijving: Prijs (ja, in echte euro's) Kleine 'beurt' € 250 APK € 75 Tenaamstelling € 10,10 Koppeling + dual Mass vliegwiel + koppelingscilinder € 1.712 Wintervelgen € 225 Winterbanden € 500 Prodrive velgen € 1.356 Zomerbanden Bridgestone € 620 Bilstein B12 Sportline kit € 639 Beurt, draagarmen, wiellager € 1.239 Bakrevisie + reparatie subframe € 900 Apple Car Play Sony XAV € 375 Lederen interieur € 553,65 Inbouw interieur + bijvullen airco, nieuwe handremkabels € 600,75 Gasveren, deurvangers, logo, pookknop en dergelijke € 700 Brembo remmen, montage, inbouw Apple Car Play en reparatie airco € 1.464,33 Grote beurt, APK, draagarm € 1.048,99 Team Dynamics velgen € 605 Dunlop winterbanden € 542 Subtotaal (onderhoud en upgrades) € 13.415,82 Auto (30-TG-VN) € 1.675 Totaal: (start maar met lachen) € 15.090,92

Ouch. Alle kosten van de Alfa 159 op een rijtje zijn confronterend! Dit is hoe ‘gelegenheidsdrinkers’ zich voelen als ze hun weekrantsoen op tafel uitstallen. Ik heb nieuw respect voor mensen die jarenlang Alfa blijven rijden. Met dank aan alle bergingschauffeurs, monteurs, werkplaatschefs, lasmachine-leveranciers en Alfa-fluisteraars om de 159 op de weg te houden. Heb ik er spijt van? Nee. Het was een interessant jaar en met elke upgrade heb je een beetje dat ‘nieuwe auto’ gevoel. Daarbij: liever een interessante auto met wat makken en kosten dan een saaie auto. Daar is het leven te kort voor.

De nieuwe AB-duurtester is inmiddels aan jullie voorgesteld!

