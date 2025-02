FIA grijpt écht hard in tegen scheldende coureurs!

Terwijl iedereen en zijn moeder zich uitspreekt tegen de nieuwe regels, slingert de FIA de eerste coureur op de bon.

Zou Max Verstappen al aan het sparen zijn voor de babykamer van zijn aanstaande dochtertje? Met een loonstrookje als dat van de viervoudig wereldkampioen zal dat wel meevallen. Als je een nieuwe privéjet kunt kopen, moet een commode, kinderstoel en kinderkart ook nog wel kunnen. Dan moet Maxie wel afstappen van een van zijn gewoontes: er alles uit flappen wat in hem opkomt.

De FIA wenst vanaf dit jaar geen vieze woordjes meer te horen uit de monden van de hoofdrolspelers. Wie in het komende seizoen scheldt, anderen aanzet tot geweld of de FIA in diskrediet brengt, riskeert fikse straffen. Pas na twee jaar wordt het strafblad uitgewist. Bij een eerste vergrijp krijgt de coureur een boete van € 40.000.

Lees hier: de boetes die Verstappen kan krijgen voor grof taalgebruik

FIA deelt eerste grote boete uit voor schelden

De nieuwe regels gelden niet alleen voor F1-coureurs. In alle professionele raceklasses die onder het regime van de FIA worden verreden, moeten de coureurs op hun woorden letten. Daar komt rallyrijder Adrien Fourmaux als eerste achter.

Afgelopen weekend reed de Fransman mee in de Sweden Rally. Blijkbaar was de Hyundai-coureur niet tevreden met zijn prestaties. In een live-interview vatte hij het laatste deel van de rally samen met de drie woorden: ”We fucked up.” Foei! Hoe durft ‘ie?!

Adrien Fourmaux tijdens de Sweden Rally – Foto: Red Bull Content Pool

De straf voor de rallycoureur

De FIA laat meteen zien dat het ook écht de straffen uit het vernieuwde reglement gaat gebruiken. Ondanks dat de stewards erkennen dat Fourmaux niemand wilde beledigen met zijn woorden en deze op een normale manier gebruikte, krijgt de coureur straf. Fourmaux zit als WRC-coureur in de derde categorie.

Dat wil zeggen dat de standaard boete van € 10.000 wordt verdrievoudigd. Hij ontvangt dus een geldboete van € 30.000 waarvan 20k voorwaardelijk. De internationale raceorganisatie wil de eerste 10.000 ballen binnen 48 uur na de uitspraak graag op de lopende rekening zien verschijnen.

Adrien Fourmaux tijdens de Sweden Rally – Foto: Red Bull Content Pool

Volgens de regels hoeft Fourmaux zich voor dit vergrijp niet te verontschuldigen of zijn woorden terug te trekken. Dat moet na een politiek statement wel. Toch maakt de coureur excuses voor zijn taalgebruik op X. Hij schrijft: ”Ik wil me excuseren voor de woorden die ik gebruikte aan het einde van de laatste stage. Het is een intens weekend geweest. Erg vermoeiend en ontzettend fysiek en mentaal uitdagend voor ons allemaal.”

Trouwens, had Max Verstappen of een van zijn collega’s deze fout begaan, dan had de FIA een boete van € 40.000 uitgeschreven wegens schelden. Daar kunnen de F1-rijders ook een extra chique S-klasse van kopen.