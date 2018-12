Vergelijking: de nieuwe Porsche 911 met de oude

Alle Porsche lijken op elkaar. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Het is weer tijd voor een nieuwe Porsche 911. Dat betekent automatisch dat zich er drie groepen vormen. De eerste is de Porsche liefhebber. Die vindt dat het ‘geen echte 911’ meer is en daardoor zijn Golf blijft leasen. De tweede is de anti-liefhebber en vindt alle Porsches, dus ook deze 911, op elkaar lijken. Dan is er de algemene liefhebber die er graag meer van wilt weten. Voor hen heeft Autoblog een vergelijking gemaakt met de uitgaande 911 en de nieuwe 911.

Fabriekscode

De interne fabriekscode voor de nieuwe Porsche 911 is 992. De vorige was de 991. Deze codes worden veelal gebezigd om aan te geven welke 911 er bedoeld wordt. De ‘.2’ benaming is overigens geen officieel fabriekscode. Zo wordt de gefacelifte 991 veelal 991.2 genoemd, dat wordt echter niet door Porsche zelf gehanteerd.

Tussen tafellaken en servet

Over de 991 gesproken, de 992 is niet volkomen nieuw. De 991 staat op hetzelfde platform als de 991. Ook het chassis is grotendeels gelijk. Maar het koetswerk en het interieur zijn bijvoorbeeld wel anders. Porsche doet dit vaker. Zo zijn de 996 en 997 ook aan elkaar gelieerd. Ferrari doet het bijvoorbeeld met de 360/430 en 458/488. De verschillen zijn te groot om te zeggen dat het een facelift is, maar het is niet een compleet nieuw model. Nu komt het bij Porsche bijna nooit voor dat een model compleet nieuw is. Alleen de 964, 996 en 991 zijn echt compleet nieuwe iteraties geweest, de andere modellen zijn voornamelijk doorontwikkelingen geweest. Is het met de 992 ook zo’n gevalletje ‘tussen tafellaken en servet’? Dat gaan wij met dit vergelijk uitzoeken.

Introductie

Opvallend is dat Porsche ditmaal gekozen heeft om de 911 Carrera S en 911 Carrera 4S te introduceren. Dat is om twee redenen. Ten eerste omdat de basis-911 pas later komt. Voorheen was deze als eerste beschikbaar. Ten tweede omdat de varianten met vierwielaandrijving voorheen later geïntroduceerd werden. De 911 is er nu alleen nog als Coupé. Een Cabriolet en Targa zullen later volgen. Ook kun je er op rekenen dat de GTS, GT3 en Turbo modellen op den duur geïntroduceerd worden. Ook een Carrera T is reeds bevestigd.

Omdat er enorm veel smaakjes zijn van de 911, kiezen we twee gelijke uitvoeringen: de Carrera 4S. Dat komt meteen goed uit, want dat is een zeer populaire versie van de 911.

Voor de goede orde:

Boven = de OUDE Porsche 911 (991)

Onder = de NIEUWE Porsche 911 (992)

Voorzijde

Hier kunnen we zien dat beide 911’s enorm veel op elkaar lijken. Sterker nog, ze lijken identiek te zijn. Als je goed kijkt zijn er echter wel degelijk verschillen. Zo is de voorbumper anders. De spijlen bij het kenteken lopen schuin af bij de 991, bij de 992 is dat gewoon verticaal. De bumper loopt nu minder ver door, voorheen begon het plastic al halverwege de koplamp, nu is dat veel lager. De koplamp is nu ‘omringd’ door blik. Ook zijn de hoeken van de voorklep wat hoekiger. Het geeft de auto een nog klassiekere look.

Achterzijde

Hier zijn de verschillen duidelijker. De kentekenplaat is verhuisd van boven de uitlaten en zit nu tussen de uitlaten. De 991 Carrera 4S had standaard twee dubbele pijpen, de sportuitlaat had twee dikke pijpen in het midden. Deze gele 991 heeft dus de standaard uitlaten. De 992 op de afbeelding heeft twee grote ovalen uitlaten in het midden. Dat is onderdeel van het optionele uitlaatsysteem. Ook deze heeft standaard vier ronde pijpen, echter zijn deze meer gecentreerd dan voorheen. Hierdoor lijken de billen van de 911 nog dikker te worden dan ze al zijn. De rode lichtstrip is al sinds de 996 onderdeel van de Carrera 4S. De 992 Carrera 4S heeft ook zo’n strip, maar het is niet meer exclusief voor uitvoeringen met vierwielaandrijving. Alle 992’s hebben deze achterlichten. Het laatste detail waarmee je de twee kan onderscheiden is het luchtrooster. Die is bij de 992 visueel gezien onderdeel van de achterruit.

Zijkant

Wederom is het erg lastig om te zien wat de verschillen zijn. Het koetswerk is grotendeels gelijk, alleen de bumpers en skirts zijn anders. De zijknipperlichtjes zijn afwijkend! Bij de 991 zitten ze ‘in de bumper’ verwerkt, bij de 992 juist in het koetswerk, bovenop de bumper. Op het moment dat je dat soort details moet benoemen, kun je concluderen dat er niet veel verschillen zijn. Alle Carrera 4S modellen stonden op 20″ bij de 991-generatie. De 992 staat standaard voor op 20″, de achterwielen meten 21″. Laatste grote verschil: de handgrepen zijn compleet nieuw.

Interieur

In het interieur zien we dan eindelijk echt grote verschillen. Gek genoeg ziet de 992 er klassieker vormgegeven uit, in vergelijking met de 991. Het dashboard ademt sferen van de de 964 Porsche en ouder. Dat heeft een heel moderne reden, namelijk het instrumentarium. Had de 991 nog een relatief klein scherm, de 992 heeft een enorm infotainment scherm. Ook heeft de 992 niet meer de vijf kenmerkende klokken. Er is nu één fysieke klok, de rest is allemaal ‘scherm’. Uiteraard kun je wel vier extra meters opvragen, voor de klassieke 911 look. Nog iets wat opvalt is dat het interieur veel cleaner is dan voorheen. Waar Porsche tot voorheen knopjes gebruikte, wordt er nu gebruikt van het scherm met haptische feedback, wat het gevoel van een fysieke knop moet simuleren. Wel jammer: de pook van de PDK ziet er niet uit. Dat kleine ding is prima in een Panamera, maar in een 911 moet het een pook zien.

Techniek

We hebben tabel gemaakt met daarin de informatie over de auto. Zoals te verwachte viel, zijn de verschillen op technisch gebied erg klein. De 992 maakt gebruikt van de zelfde 3.0 biturbo boxermotor die de 991 na de facelift ook had. Het lijkt erop dat de 992 veel milieu-onvriendelijker is geworden. Dat is niet het geval. Bij de 991 baseerde Porsche de cijfers op basis van NEDC-metingen, bij de 992 moet men gebruik maken van de WLTP meetmethode. De zescilinder motor is identiek, alleen levert deze nu 450 pk in plaats van 420 stuks. Je kon in sommige landen deze pokerkit bestellen op de 991. Deze zat standaard op de 991 GTS modellen.

Verder is de auto op details fijn geslepen. Zo is het PASM (Porsche Active Suspension Management) systeem verbeterd. De veerkracht schokdempers wordt beter gekozen waardoor er minder carrosseriebewegingen zijn. Dit moet de 992 zowel comfortabeler als sportiever maken. Het het PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) systeem is eveneens verbeterd en zorgt ervoor dat de auto minder overhelt en op slecht wegdek stabieler is. Als laatste een geinig weetje om aan te geven hoe nauwkeurig Porsche is met details: de Carrera S heeft een brandstoftank van 64 liter, die van de Carrera 4S meet 67 liter. Zo is de actieradius gelijk, ondanks het iets hogere verbruik van de Carrera 4S.

Hieronder een overzicht met de belangrijkste verschillen:

Porsche 911 Carrera 4S 991 992 Lengte 4.499 mm 4.519 mm Breedte 1.852 mm 1.852 mm Hoogte 1.298 mm 1.298 mm Aangedreven wielen Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Transmissie Automaat met dubbele koppeling (PDK), 7 versnellingen Automaat met dubbele koppeling (PDK), 8 versnellingen Motor: Boxer, 6 cilinders, biturbo Boxer, 6 cilinders, biturbo Slagvolume: 2.981 cc 2.981 cc Vermogen: 420 pk bij 6.500 tpm 450 pk bij 6.500 tpm Koppel: 500 Nm bij 1.700 tpm 530 Nm bij 2.300 - 5.000 tpm Gewicht: 1.510 kg 1.565 kg 0-100 km/u: 4.0 sec. 3.6 sec. Topsnelheid: 303 km/u 306 km/u CO2 uitstoot: 180 gr/km (NEDC) 206 gr/km (WLTP) Verbruik: 1 op 12,7 1 op 11,1 Prijs: € 144.325 € 165.100

Conclusie

De nieuwe Porsche 911 is nog steeds heel erg een nieuwe 911. Het grootste punt van vernieuwing is het interieur. Dat is compleet anders, zowel qua vormgeving als voorzieningen. Hierdoor kan de auto er weer een tijdje tegenaan. Qua uiterlijk en techniek zijn de verschillen veel minder groot. Tussen de 996 en 997 waren de verschillen véél groter. Eigenlijk is dit geen gevalletje tafellaken of servet. De 992 is een flinke facelift uitvoering van de 991. Daar is niets mis mee, want 911-liefhebbers willen dat er zo weinig mogelijk veranderd, maar dat de auto wel met zijn tijd meegaat. Dat kunstje heeft Porsche uitstekend geflikt. Nu is het alleen uitvechten wie de rijtest mag doen.