Man belt thuisfront om kneiterdikke Mansory DB11

"Schat, de kinderen gaan niet meer studeren."

Sommige auto’s wekken nu eenmaal bepaalde emoties op, zo simpel is het. Zo ook deze onwaarschijnlijk gigantische Aston Martin DB11, die op de beursvloer in Genève tenminste één slachtoffer wist te eisen. Jawel, tussen alle vervelend grote onthullingen door, zijn er ook tuners met primeurs aanwezig.

De nieuwste Mansory Cyrus is één van de wagens waaraan we nog weinig aandacht hebben hoeven besteden. De specialist uit Bavarië kan immers niet op tegen het meedogenloze geweld van de giganten uit de industrie. Hoe dan ook is de omgetoverde DB11 niets om mee te sollen. In plaats van de 608 pk en 700 Nm die de twinturbo V12 normaliter produceert, gooit Mansory er een flinke dot vermogen overheen. Door te rommelen met de engine mapping weten ze er 700 pk en 850 Nm koppel uit te peuteren. De Cyrus knalt in 3,6 seconden naar de 100 km/u en heeft een top van 330 km/u.

In ware Mansory stijl worden de prestaties onder de motorkap ook weergegeven aan de buitenzijde, middels opgeklopt en vervormd plaatwerk, een bootlading carbon en luchthappers die je gemakkelijk als schoorsteen zou kunnen gebruiken. Reken daarbij vier joekels van uitlaten en een fraai gevormde diffuser waarvan je gelederen warm worden, en je hebt simpelweg een verschrikkelijk ordinaire auto. Ik wil ‘m hebben.