Fiat Chrysler weigerde 22 miljard van Geely

Halverwege het vorige jaar kwamen er plots berichten naar buiten dat Fiat Chrysler Automobiles op zoek was naar een partner. Geely, gretig dat ze zijn, hapte direct toe en bood een voor ons onbekende som geld. De Chinezen kennende ging het waarschijnlijk om honderden miljoen, zo niet miljarden euro’s. En jawel, recentelijk werd bekend dat er inderdaad een monsterlijk bedrag gemoeid was met het partnerschap: liefst 22 miljard dollar. (bijna 18 miljard euro)

Het bod van Li Shufu kwam nadat hij, de eigenaar van Geely, naar Turijn vloog voor een afspraak met John Elkann (familie van) van de Agnelli-familie. Hoewel er veelvuldig om de motivatie achter het gesprek werd gedraaid, ontdekten we later dat Shufu aan het peilen was om het deel van de familie over te nemen. Niet onaardig, daar de familie baas is van Exor, die op haar beurt weer de touwtjes in handen heeft bij FCA.

Ergens is het logisch dat FCA met haar miljoenen verkopen per jaar niet per se staat te springen om een overname van deze magnitude. Desondanks gaf Sergio Marchionne, CEO van Fiat Chrysler, aan dat hij wel degelijk op zoek is naar een partner voor de toekomst. Het bedrijf doet het in bepaalde markten enorm sterk en heeft met Ferrari, Jeep en Dodge wereldwijd bekende namen in handen. De reden dat de deal uiteindelijk afketste is dan ook van simpele aarde: het bod was te laag, zelfs nadat Geely de som van 20 naar 22 miljard dollar verhoogde.

Naar verluidt zou Marchionne wel interesse hebben in de poen wanneer zowel Maserati als Alfa Romeo geen onderdeel uitmaakten van de deal. Daarnaast had Exor, wiens deel Geely in dat geval eveneens had overgenomen, andere ideeën over de situatie. Volgens hen was de koe beter uit te melken wanneer Fiat Chrysler haar merken in pakketjes verkocht, in plaats van de Chinezen alles te gunnen. Mocht dit laatste zijn doorgegaan, dan waren Jeep en Ram als één geheel verkocht, evenals Maserati en Alfa Romeo.

Links of rechtsom zal het Li Shufu echter wel lukken, zo niet met Fiat Chrysler, dan wel met een ander. Nadat het begin dit decennium Ford wist te overtuigen Volvo te verkopen, hebben ze de afgelopen jaren allerlei fabrikanten in rap tempo overgenomen. Naast het bedrijf achter de Londense taxi’s, bezit Geely sindskort ook Lotus en bijna tien procent van de aandelen van Daimler. (Bron: AutoNews)

Met dank aan Daniel voor de tip!