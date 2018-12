Dit is hoeveel je betaalt voor Skoda’s lauwwarme SUV

We zijn nog steeds bitter.

Het op de auto plakken van een RS-logo heeft uiteraard als gevolg dat hij duurder wordt. Dit is meestal te danken aan het toevoegen van een berg vermogen, sportief plaatwerk en technische aanpassingen die van de auto een goedsturende kar behoren te maken. Bij de Skoda Kodiaq RS is dit niet zozeer het geval. Goed, hij heeft misschien een fantoomrecord op de Nürburgring, heel bijzonder is de auto niet. Toch krijgt de auto een prijskaartje waartegen we “U!” moeten zeggen.

De krachtigste versie van de zevenzits SUV is vandaag in de Nederlandse bestellijsten beland met een prijskaartje van 61.490 euro. Daarmee is de Kodiaq RS bijna dubbel zo duur als de goedkoopste uitvoering die Skoda aanbiedt. Het instapmodel van de Kodiaq kost hier 32.690 euro. De goedkoopste tweeliter diesel in de Kodiaq is vanaf 44.790 euro te bestellen. Een volledig uitgeruste Kodiaq in zijn meest krachtige vorm koop je dus voor ruim 15.000 euro bovenop dit bedrag.

De Kodiaq RS is vierwielaangedreven en heeft een tweeliter diesel, die 240 pk en 500 Nm produceert. De SUV snelt in krap zeven seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 221 km/u. Schakelen geschiedt middels een zeventraps DSG-automaat. De wagen rolt op 20″ lichtmetalen velgen en krijgt opgepompt bumperwerk, twee flinke knalpijpen en binnenin een set sportstoelen.