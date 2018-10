Man wil van zijn eiland af, neemt genoegen met GT2 RS

Van ruilen, komt huilen.

De notoire Florida Man heeft het tegenwoordig maar lastig. Iedere merkwaardige actie die hij maakt wordt groots uitgelicht, zodat de halve wereld erom kan grinniken. De Florida Man die we hier onder de loep leggen, is voor ons geen onbekende. Echter, in twee jaar tijd blijkt niemand interesse te hebben gehad, want ondertussen biedt de man het eiland nog altijd aan. Ditmaal is het geen miljoenen-Ferrari of een Porsche 918 waartegen hij ruilen wil, maar een Porsche 911 GT2 RS (rijtest).

Het lijkt erop dat de eigenaar van het eiland de waarde van zijn grond te hoog heeft ingeschat. In twee jaar tijd heeft hij de vraagprijs namelijk dusdandig bij moeten stellen dat slechts de helft van het aanvankelijke bedrag is overgebleven. Verwachtte hij in eerste instantie 1,2 miljoen dollar voor zijn landgoed, bij deze poging durft hij niet meer dan 568.000 dollar (of een Porsche 911 GT2 RS) te vragen.

Dit klinkt als een aanzienlijke daling, maar als je bedenkt dat het perceel in werkelijkheid een 12.000 m2 groot, dampend moeras is in de meest gore staat van de VS, dan klinkt het zo onlogisch nog niet. Zeker aangezien het stuk grond over een tweetal decennia waarschijnlijk onder water staat. Het wordt misschien geadverteerd als een one-of-a-kind, groen paradijs in de buurt van Daytona Beach, het is natuurlijk gewoon de miskoop van de eeuw.

Beeld: 911 GT2 RS, via @hhitalia