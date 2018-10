Skoda Superb sleeper vernedert nieuwe BMW M5

Althans, dat claimt de eigenaar.

We zeggen wel eens dat het jammer is dat Skoda geen héél sportieve varianten van zijn auto’s maakt, maar ergens begrijpen we de reden daarachter meer dan goed. Immers, als onderdeel van de VAG-familie bevinden ze zich aan de voordelige kant van het spectrum, in plaats van aan de duurdere, exclusieve kant waar merken als Audi, Lamborghini en Bugatti de dienst uitmaken. Toch kunnen sommige figuren het niet laten hun Skoda flink oppompen.

De eigenaar van deze muisgrijze Superb (rijtest) waarnaar we hier kijken is een goed voorbeeld van zo een figuur. Zijn auto behoorde van origine tot de luxueuze Laurent & Klement-lijn en beschikte dankzij zijn 2.0 TSI over een respectabele 280 pk, maar inmiddels kan het verschil met de oorspronkelijke bolide niet groter zijn.

De man heeft de Superb bestickerd met allerlei verschillende Skoda-logo’s om mensen die een nonchalante blik op zijn auto werpen, te verwarren. Daarnaast is de wagen op een klein aantal plekken voorzien van uiterlijke aanpassingen, zodat het sleeper-gehalte van de Superb zo groot mogelijk blijft. Maar het is juist op technisch gebied waar de Superb zijn stempel weet te drukken.

De huidige eigenaar had de 2-liter TSI-motor aanvankelijk twee verschillende power kits gegeven, maar daarna besloot hij het roer drastisch om te gooien. De vierpitter moest plaatsmaken voor de krachtbron uit de Audi S3 (rijtest). Dit blok werd daarna gauw naar een tuningsbedrijf in het Schotse Glasgow gebracht, om aldaar klaargestoomd te worden voor het echte werk. De van fabriek af al meer dan 300 pk sterke motor uit de Audi leverde in de Skoda ineens bijna 570 pk. De Superb dankt zijn verdubbelde vermogen o.a. aan een water-methanol injectiekit en een geüpgrade turbo. Daarnaast ligt er nog een uitlaatsysteem onder dat een waarde van 3.000 pond heeft. Volgens de eigenaar schakelt de Superb – met zijn standaard DSG-automaat – even snel naar de 100 km/u als de nieuwste BMW M5. Wie ongeveer 40.000 euro naar hem overmaakt, mag het uitproberen.