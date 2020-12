Manhart overtreft zichzelf met 550 pk sterke Supra - Autoblog.nl

Manhart tilt de Toyota Supra naar supercar-niveau.

De vorige generatie Supra was (en is) een geliefd tuningobject. De huidige Supra moet misschien eerst in grote getale op de occasionmarkt verschijnen voordat ze echt massaal verbouwd gaan worden. Voor degenen die een splinternieuwe Supra aan willen passen zijn er echter ook genoeg mogelijkheden.

BMW-tuners

Dit is grotendeels te danken aan het feit dat de Supra technisch verwant is aan de BMW Z4. Als je als BMW-tuner de Z4 onder handen neemt, waarom zou je dan niet meteen de Supra meepakken? Dat is dan ook precies wat tuners als AC Schnitzer, Dähler en Manhart doen.

Schepje bovenop

We weten het: de Supra van Manhart hadden we begin dit jaar al behandeld. We vallen dus niet per ongeluk in herhaling. Waarom nog een keer een Manhart Supra? De Duitsers hebben er nu nog een schepje bovenop gedaan. In april had de tuner het vermogen van de Supra opgeschroefd van 340 pk naar 450 pk. Blijkbaar zat er nog meer in, want nu presenteren ze een Supra met maar liefst 550 pk.

Concurrentie

Daarmee overtreft Manhart niet alleen zichzelf, maar ook de concurrentie. De Supra’s van AC Schnitzer en Dähler moesten het namelijk doen met respectievelijk 400 en 408 pk. Manhart gaat daar dus ruimschoots voorbij. Uiteraard is ook het koppel flink toegenomen: dat is nu 770 Nm, waar dat eerst 500 Nm was.

Motorische upgrades

Hoe is Manhart aan deze cijfers gekomen? Dat is voornamelijk te danken aan de nieuwe turbocharger. De radiateur is vervangen voor een exemplaar van Wagner Tuning. Uiteraard heeft Manhart ook ‘gesleuteld’ aan de ECU. Verder draagt de nieuwe uitlaat zijn steentje bij aan zowel het vermogen als het geluid.

Optische upgrades

Het zal je ongetwijfeld al opgevallen zijn: optische upgrades zijn er ook. Manhart heeft bijvoorbeeld een splitter geïnstalleerd en 20 inch velgen van eigen makelij. Om het af te maken is de Supra gehuld in een flitsende goudkleurige wrap met zwarte striping. Eigenlijk heeft Manhart helemaal niet zo veel veranderd aan het uiterlijk, maar de Supra heeft van zichzelf gewoon al een behoorlijk extravagante styling.

Prijs

Wat ben je kwijt voor al deze upgrades? Als je je winkelmandje helemaal volgooit bij Manhart, kom je onder de streep uit op €24.542,27. Aangezien de Supra 3.0 standaard al minstens €80.795 kost, ga je dan dus ruim over de ton. Als je dat iets te gortig vind, zijn alle individuele upgrades ook gewoon los te bestellen.