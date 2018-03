Legendes herrijzen met de nieuwe Lagonda Vision

Ook Aston Martin gaat überluxe.

Aston Martin bouwt genoeg sport- en superwagens. Daarvan laten ze een kleine greep zien op de autoshow van Genève in de vorm van de DB11 Volante en Vantage. Naast die twee heeft het Britse merk echter nog een primeur meegenomen, alleen dan onder een “nieuwe” naam. Dit is de Lagonda Vision, een auto waarmee Aston Martin in het vaarwater van Rolls-Royce en Bentley wil komen.

Lagonda begon als zelfstandig merk in 1904 met het maken van zeer chique auto’s. Aston Martin nam Lagonda over in 1958. De naam werd in de jaren ’80 gebruikt voor een behoorlijk vierkante superlimo, om de naam in 2014 nog een keer op een moderne supersedan in gelimiteerde oplage te plakken. Laatstgenoemde, genaamd Lagonda Taraf, heeft een apart design ten opzichte van de “normale” Astons, en dat design komt terug op de Vision. Aston Martin pakt uit voor Lagonda en geeft hem de laatste snufjes in autonoom rijden en elektrisch rijden. Het productiemodel staat gepland voor 2022. Voor nu kunnen we alvast genieten van het uitbundige en eigenzinnige design wat de Lagonda ongeveer gaat krijgen.