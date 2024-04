Nieuwe Cayenne GTS: de duurste Cayenne

De Cayenne GTS is de leukste versie van de Cayenne, maar ook de duurste.

Een sportieve SUV blijft een beetje een tegenstrijdigheid, maar Porsche kan alles sportief maken. Voor de sportieve SUV-rijders is er daarom de GTS. Die versie maakt nu een comeback. Maak kennis met de vernieuwde Cayenne GTS!

Biturbo V8

Het recept is nog hetzelfde gebleven: de GTS wordt aangedreven door een biturbo 4.0 V8. Deze is wel weer sterker geworden: in plaats van 460 pk en 620 Nm levert de V8 nu 500 pk en 660 Nm. Daarmee haal je in 4,4 seconden de 100 km/u en kun je vervolgens doorblaffen tot 275 km/u.

Onderstel

Porsche heeft ook het onderstel onder handen genomen. Om te beginnen ligt de auto 10 mm lager dan de reguliere Cayenne. De vernieuwde Cayenne GTS heeft standaard adaptieve luchtvering, inclusief Porsche Active Suspension Management en Torque Vectoring. De GTS daarnaast de voorste fuseelagers van de Turbo GT gekregen (op die variant komen we zo nog terug).

Looks

Net als de andere Cayennes heeft de GTS een gemoderniseerd uiterlijk. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een grondige facelift, niet om een compleet nieuwe generatie. Kun je ook de GTS nog ergens aan herkennen? Jazeker, deze versie heeft sportieve (lees: zwarte) accenten. Verder heeft de GTS grotere luchtinlaten aan de voorkant, maar die heeft de Turbo ook. Het uiterlijke onderscheid is dus minimaal, maar dat is niks nieuws.

De duurste

We kunnen ook meteen de Nederlandse prijs vermelden van de vernieuwde Cayenne GTS. Hij is er natuurlijk niet goedkoper op geworden: je bent minstens €225.300 kwijt, en €229.700 als je voor de Coupé gaat. Daarmee is het de duurste Cayenne, want de Turbo E-Hybrid (met maar liefst 739 pk) kost slechts €186.600. En de Turbo GT dan? Die is helaas niet leverbaar in Europa. Alleen de fuseelagers op de vooras.